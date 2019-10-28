На смену Загитовой: что мы знаем о Трусовой, Медведевой и других юных звездах льда

Российские фигуристки заставили нас с замиранием сердца следить за международным турниром. Портал Teleprogramma.pro узнал о жизни девушек вне ледовой арены.

От сложнейших пируэтов на льду наших фигуристок на Skate Canada захватывало дух, а после каждого падения хотелось их утешить.

Второй этап серии Гран-при прошел в канадском городе Келоуна, а для россиян транслировал соревнования Первый канал. В одиночном катании выступили Александра Трусова, Евгения Медведева и Серафима Саханович.

«Сорванец в юбке»

После турнира Сашу называют «девочкой, изменившей мир». Свой дебютный Гран-при ей удалось выиграть с двумя мировыми рекордами, несмотря на падение.

Миниатюрная, юная, очень дерзкая — настоящий сорванец в юбке. Очевидно, что она хочет не просто побеждать, а творить историю. И ей это удается!

Боевой характер девочке достался от отца — Вячеслава Трусова, который занимался дзюдо, самбо, рукопашным боем. Мама звезды, Светлана, занималась легкой атлетикой. Одним словом, генетике Трусовой можно разве что позавидовать!

Саша впервые встала на коньки в четыре года: колесила на роликах по родной Рязани. Серьезно занялась спортом в Москве, куда семья перебралась из-за работы отца. В столице девочка попала в школу Этери Тутберидзе. Тренеру в лице Саши достался настоящий бриллиант, оставалось лишь «заняться огранкой».

Ведь именно с Трусовой пошли четверные прыжки. И хотя первой четверной сальхов исполнила еще в начале XXI века японка Мики Андо, но это произошло лишь однажды. А вот Трусова делает это каждый день.

Как она это делает? У нее нет страха. Все помнят ее падение в начале произвольной программы. Но это не помешало ей заработать 100 баллов по итогам всего выступления… Играет на руку и конституция. Рост девочки всего 155 сантиметров.

К тому же она невероятно стрессоустойчива: когда ее ровесницы заливаются слезами, Саша тренируется.

За жизнью спортсменки в Instagram уже следят 85 тысяч человек: девочка не так активна в сети, как скажем, Женя Медведева. И все же спортсменка выкладывает фотографии на скейтборде, отчеты путешествий с родителями и любимую собаку породы чихуахуа, Тину, которую Саша называет своим талисманом.

Есть у девочки и фотографии с Алексеем Ягудиным, Евгением Плющенко, Константином Крюковым и многими другими известными людьми. Правда, кажется, очень скоро они сами будут просить Сашу о фото с автографом.

Евгения Медведева — законодательница моды

Женя старше Саши на 4 года. Девушке 19 лет и она уже двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов.

Кататься Евгения начала с детства: ее мама, Жанна Девятова, была чемпионкой Москвы по фигурному катанию. Однако завершила карьеру из-за сложного перелома.

Об отце девушки известно лишь имя — Арман Бабасян, предприниматель из Армении. В детстве Женя носила его фамилию, однако после взяла более звонкую, девичью фамилию бабушки — Медведева.

После расставания родителей Женю растила мама, однако и с отцом Женя сохранила теплые и доверительные отношения. Медведева еще в девять лет определилась, что коньки — это ее жизнь.

У спортсменки есть хобби, на которое остается не так уж много времени. Это рисование. Кроме того, девушку частенько называют законодательницей моды. Ведь ее наряды как в жизни, так и на льду хочется рассматривать и повторять.

О личной жизни фигуристки ходит немало слухов. Говорили о ее романе с японским фигуристом Юдзуру Ханю, однако информацию вскоре опроверг сам молодой человек, заявив, что их общение — не более чем дружба.

А летом 2018-го в возлюбленные Евгении записали бывшего солиста «Непосед» Кристиана Костова. Юноша участвовал в шоу «Голос. Дети», представлял Болгарию на Евровидении-2017. Молодые люди познакомились на передаче, посвященной этому песенному конкурсу. Однако и тут их роман не подтвердился.

В многочисленных же интервью девушка всегда просит не касаться ее личной жизни.

Серафима Саханович: «Денег за выступления не получаю»

Серафиме — 19, она родилась в Санкт-Петербурге. Занималась фигурным катанием у Этери Тутберидзе, Евгения Рукавицына, в академии Евгения Плющенко. В прошедшем сезоне тренировалась у Ангелины Туренко.

Серебряный призер чемпионатов мира среди юниоров (2014, 2015), финалов юниорского Гран-при (2013, 2014). Победительница первенства России (2014).

Серафима сама покоряла мир большого спорта и Москву. Спортсменка вспоминает, как жила в коммуналке, перебравшись в столицу.

«Жила с хозяйкой. И когда я умывалась, на меня орали за каждую лишнюю каплю воды. Ладно бы еще это делала мама, но незнакомый человек… Становится страшно. А еще и никого рядом нет, родителей нет. В итоге в какой-то момент я перестала думать о фигурном катании, меня все это задавило», — как-то признавалась фигуристка.

Мама участницы Гран-при работает в скорой помощи, сама же Серафима гонораров за выступления не получает. Но мама делает все возможное, чтобы дочь не сдавалась и продолжала кататься.

«Она никогда не говорила: «Все, Сима, заканчивай, иди учиться, надо зарабатывать деньги, ты сидишь на шее». Последний рубль на сборы отдаст, чтобы я каталась», — поведала девушка в интервью «Спорт Экспресс».

Недавно девушка поступила в училище олимпийского резерва, чтобы в будущем тренировать самой. И активно готовится к новому сезону.

Серафима ощущает себя как никогда в безупречной форме, а главное, чувствует, что теперь-то в нее точно верят.

А вы за какую «ледяную принцессу» болеете ?