Евгения Медведева отсыпается после соревнований

Евгения Медведева, в отличие от других российских фигуристок, несколько недель назад завершивших соревновательный сезон и отправившихся на отдых, продолжала участвовать в ледовых шоу. Так, спортсменка выступила в театральном представлении на льду Stars on Ice, которое проходило в Ванкувере.

Двукратная чемпионка мира и обладательница серебряной медали Олимпиады-2018 Евгения Медведева рассказала о своем выступлении в Instagram. Девушка сообщила подписчикам, что во время шоу попала под душ из попкорна. Это был запланированный элемент программы.

Спустя сутки 19-летняя спортсменка разместила в профиле «заспанную» фотографию, где она предстала с мягкой игрушкой и укатанная в розовый плед.

«Это лицо человека, который спал до 12», – написала фигуристка.

Подписчики предположили, что у Жени начались каникулы, и теперь она, наконец, может расслабиться и отдохнуть. Официальные соревнования по фигурному катанию начнутся только в сентябре, так что в запасе есть немного времени.

Напомним, ранее поклонники попросили Медведеву сменить нынешнего наставника Брайана Орсера и вернуться к российскому тренеру Этери Тутберидзе, под руководством которой спортсменка завоевала олимпийскую награду. Сейчас фигуристка тренируется в Канаде, но выступает на соревнованиях за Россию.