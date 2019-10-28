Звездные истории

Дебют на подиуме: дочери МакSим и сыновья Диброва унесли с собой наряды с Недели моды

Показ с участием звездных наследников состоялся в Гостином дворе. Юные модели денег не получили.

Дебют на подиуме: дочери МакSим и сыновья Диброва унесли с собой наряды с Недели моды
Полина Диброва. Фото: Teleprogramma.pro, Кристина Десятова

Московская Неделя моды традиционно собирает большое число звезд. Причем самые смелые рискуют и сами выйти на подиум. И не по одному, а всей семьей.

27 октября в Гостином дворе состоялся показ детской одежды VIQ I VICKY: новые модели продемонстрировали Полина Диброва с сыновьями, певица Яна Дайнеко с дочерью Ясей, а также наследницы певицы МакSим.

«Старшая Саша второй раз участвовала, а младшая вообще в первый (Александре — 10 лет, Марии — 4 года. — Прим. ред.). И она немножко заблудилась, потерялась. Но все равно справилась отлично и была милашкой-очаровашкой, — призналась Teleprogramma.pro МакSим.

— Специально мы не репетировали. Я показала им видео из интернета, как приходят показы, и спросила, хотят ли они попробовать. Они загорелись, и вот мы тут проводим воскресный день».

МакSим
МакSим с младшей дочерью в гримерке. Фото: https://www.instagram.com/maksimartist/

Певица добавила, что ей понравилась коллекция, а подаренное платье младшенькая скоро наденет на свой день рождения. 29 октября Маше исполнится пять лет.

«Они смогут их и дома носить. Девочки любят наряжаться», — рассказала МакSим.

«Вспомнилось былое»

Дефиле в Гостином дворе оказалось дебютным и для сыновей Дмитрия и Полины Дибровых — 9-летнего Александра, 6-летнего Федора и 4-летнего Ильи.

«Дебют мальчишек на подиуме. Да и я давно не дефилировала. Вспомнилось былое», — призналась Полина.

К слову, именно подиум свел в свое время Полину с будущем мужем — уже известным на тот момент телеведущим. Девушка участвовала в конкурсе красоты, в жюри которого и входил Дмитрий Дибров…

Для показа в Москве Полина выбрала нежное платье лавандового цвета, которое подчеркнуло ее прекрасные формы.

«Три раза переделывали прическу»

А вот певица Яна Дайнеко с 4-летней дочерью Ясей продемонстрировали family-look. Мама с дочкой появились на подиуме в белоснежных платьях…

«Для нас обеих это первый такой опыт, — заметила Яна в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

— Накануне была небольшая репетиция. Нам показали, как пройти и где развернуться. Конечно, и я, и Яся далеки от моделей, но эмоции мы получили колоссальные».

Яна Дайнеко
Яна Дайнеко. Фото: Teleprogramma.pro, Кристина Десятова

Певица рассказала, что в день показа они приехали на площадку к девяти утра.

«Яся — такая непоседа. Вся в меня. Ей в итоге три раза перекручивали волосы и переделывали макияж», — вспоминает Дайнеко.

Неожиданно для всех появился на модном событии и боксер Костя Цзю. Правда, пришел без детей.

«Поддержать друзей. Детям ничего покупать сейчас не буду.

Поступлю умнее: возьму сертификат и передам его жене, а она лучше знает, что им (сыну Александру — 4 года, дочери Виктории — 3 года. — Прим. ред.) нужно, я и себе-то вещи не помню, когда выбирал. Этим вопросом заведует супруга», — рассказал спортсмен Teleprogramma.pro.

Кроме того, Константин вспомнил забавный факт из собственной биографии, когда оказался на подиуме в качестве модели.

«Один раз и очень давно. Но попал туда чисто случайно», — посмеялся он.

А вы мечтали когда-нибудь выйти на подиум в красивом наряде?

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Костя ЦзюМакSимНеделя моды в МосквеПолина ДиброваЯна Дайнеко
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Дебют на подиуме: дочери МакSим и сыновья Диброва унесли с собой наряды с Недели моды
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