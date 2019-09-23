МакSим перестала скрывать лицо четырехлетней дочери

Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим весной этого года попала в ДТП и несколько недель провела в больнице. Тогда за артистку сильно переживали ее близкие, но обошлось без серьезных травм. Вскоре она вернулась домой к своим детям. Как известно, звезда воспитывает десятилетнюю дочку Александру от первого мужа Алексея Луговца и четырехлетнюю Марию от второго избранника Антона Петрова, с которым рассталась в 2015 году.

больше по теме МакSим рассказала Довлатовой об общении дочерей с отцами Певица заявила, что безумно любит своих детей.

Если снимки со старшей наследницей Марина публиковала достаточно часто, то младшую она прятала от общественности. Лишь на днях поклонники смогли познакомиться с Машей. В соцсети певица поделилась кадрами из новой фотосессии для глянца. на них девушка позирует с дочками в одинаковых нарядах: джинсах и свитере. «Первые фото нашей Машеньки! Теперь без панд на лице ее будет много!», — пообещала артистка.

На следующий день она также опубликовала снимок младшей дочки, сделанный на Новый год. В кадре кроха в платье позирует на фоне елки. «Здесь Машеньке 3 года», — отметила Абросимова.

Поклонники восхитились снимками и отметили, что девочка растет красавицей, как ее мама. «Малышка, носик то мамин», «Ничего себе», «Со старшенькой совсем непохожи. Но обе лапочки», «Какая милашка, копия мамы», «Ангелочек», — прокомментировали пост подписчики. Ранее певица признавалась, что вторую дочку назвала в честь папиной бабушки. По ее словам, девочки уже в столь юном возрасте умеют манипулировать мальчиками.

Своим бывшим возлюбленным МакSим не запрещает общаться с детьми. «Я вменяемый человек и общению не мешаю», — отмечала она. К слову, недавно на заветном пальчике девушки появилось помолвочное кольцо. Поклонники уверены, что она готовится к свадьбе, но вот имя жениха осталось неизвестным.

А вы как считаете, Маша похожа на свою маму?