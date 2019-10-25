Звездные истории

Статуя Будды с огурцами и кусок асфальта: от таких подарков «угорает» Якубович

25 октября 1990 года на экраны вышел первый выпуск передачи «Поле чудес». За время существования этой передачи каких только подарков народ не привозил в студию капитал-шоу!

Статуя Будды с огурцами и кусок асфальта: от таких подарков «угорает» Якубович
Леонид Якубович. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Ведущего Леонида Якубовича постоянно одаривают вкусностями, заставляют примерять национальную одежду и униформу, привозят музыкальные инструменты, поделки и картины…

Всякий раз Леонид Аркадьевич честно предупреждает: «Все подарки, кроме тех, что можно съесть, будут переданы в музей «Поля чудес»!

А что же происходит со всеми этими жареными поросятами, солеными рыжиками, красно икрой и прочей снедью, которой к концу программы бывает завален стол? Все это позволяется съедать после окончания съемки зрителям в студии.

Вспомним сегодня, в день рождения «Поля чудес», самые необычные подарки, которые пришлось принимать Леониду Якубовичу.

Статуя Будды, внутри которой хранились малосольные огурцы

Леонид Якубович. Фото
Леонид Якубович. Фото: Инстаграм

Сейчас уже сложно выяснить, кто презентовал это произведение искусства Леониду Аркадьевичу, — по всей вероятности, какой-нибудь художник или скульптор. Однако в музее капитал-шоу «Поле чудес» статуя Будды стоит до сих пор, и все желающие могут ее увидеть. В момент дарения внутри полой скульптуры присутствовали, как гласит легенда, еще и малосольные огурчики.

Выкройка шапки Мономаха

Вы спросите – а почему выкройка, а не сама шапка? Объяснение простое. Одна из рукодельниц, решив преподнести в дар любимому телеведущему этот символ власти – шапку Мономаха, долго и кропотливо создавала выкройку, затем шила по ней, но получившаяся в результате шапка ее по каким-то причинам не устроила.

А чтобы труд не пропал даром, участница «Поля чудес» решила вручить Якубовичу хотя бы выкройку. Ну а что – может быть, Леонид Аркадьевич на досуге сам по ней смастерит шапку…

Фрагмент детского рисунка… на асфальте

Леонид Якубович. Фото
Леонид Якубович. Фото: Инстаграм

Ребенок одного из участников игры когда-то, видимо, стал победителем конкурса детского рисунка на асфальте. Гордые достижением своего чада родители решили сохранить шедевр – и привезли кусок асфальта на «Поле чудес». История умалчивает, каким образом «картина» была извлечена из асфальтового полотна и как именно ее транспортировали.

Скульптура из навоза под названием… «Писающий дрозд»

Сложно предположить, что подвигло автора на создание упомянутого шедевра. Не совсем понятно также, почему в качестве материала выбран именно навоз. Может быть, чтобы подчеркнуть близость капитал-шоу к народу?..

Чучело рыси от Амана Тулеева

В одной из застекленных витрин музея «Поля чудес» можно увидеть колоритное чучело лисы. Рассказывают, что этот подарок привез Леониду Якубовичу экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Судя по всему, «Поле чудес» — вообще одна из любимых передач политика. О том, что Аман Тулеев внимательно смотрит все выпуски капитал-шоу, можно судить по одному факту: однажды он подарил гармонь жительнице Кемерово, участнице народного хора ветеранов, гармонь, — именно об этом музыкальном инструменте, как выяснилось в эфире «Поля чудес», мечтали ветераны.

Изображения Якубовича 

Леонид Якубович. Фото
Леонид Якубович. Фото: Инстаграм

За время существования передачи Леониду Якубовичу дарили десятки, а может быть, и сотни собственноручно изготовленных его изображений. В музее «Поля чудес» можно обнаружить множество картин, вышивок, мозаик, панно, на которых изображены знаменитые усы Якубовича. Более того – ведущий представлен и в виде статуэток и даже матрешек!

Традиция делать подарки на «Поле чудес»  

Напомним, традиция привозить на игру подарки началась с самовара, который преподнесли создателю и первому ведущему капитал-шоу – журналисту Владиславу Листьеву. С тех пор игроки привозят в дар ведущему самые разнообразные сувениры, часто это – какие-то поделки, характерные для малой родины игрока, изделия народных промыслов, а также – очень много разных вкусностей.

А как вам кажется – уместно ли дарить ведущему Первого канала, к примеру, спиртное или еду?

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Леонид Якубович
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Статуя Будды с огурцами и кусок асфальта: от таких подарков «угорает» Якубович
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