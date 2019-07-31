Как Леониду Якубовичу приходится «разруливать» скандалы на «Поле чудес» 

31 июля свой день рождения празднует бессменный ведущий шоу «Поле чудес» - Леонид Якубович.

За годы существования популярной телепрограммы чего только не происходило на съемках! Леониду Аркадьевичу приходилось «разруливать» самые сложные ситуации, которые порой выходили из-под контроля.

Драки за еду

Казалось бы, «голодные» 90-е давно позади, каждый может позволить себе достойно питаться. Во всяком случае, зрители и участники шоу на ТВ уж точно не голодают, если смогли приехать в студию.

Однако, как оказалось, и в благополучном 2019 году люди не прочь повоевать за еду – в прямом смысле слова. Один из эфиров завершился короткой вставкой о том, как ведут себя участники шоу после окончания съемок. На барабане, как обычно, скопилось много разной еды – пирожные, булочки, фрукты… Народ ринулся к этому изобилию, будто в последний день.

Люди не просто торопились съесть все, до чего удавалось дотянуться: самые находчивые складывали продукты в сумки и даже за пазуху. Выглядело это все, мягко говоря, непривлекательно.

Пользователи интернета не упустили возможности прокомментировать это зрелище – их возмущению не было предела. Леонид Якубович как истинный джентльмен вступился за участников и зрителей «Поля чудес», написав: «Есть такая старинная русская традиция, гостеприимство называется. У меня [сидят] не статисты в студии, а гости по билетам».

Кошачий корм в качестве подарка

У конкурсантов давно вошло в привычку привозить на программу подарки. Они бывают очень неожиданными, но, пожалуй, всех «переплюнула» участница, подарившая упаковку кошачьего корма. Леонид Аркадьевич опешил, а потом спросил (поскольку по традиции все подарки после передачи достаются зрителям): «Этот сухой корм тоже можно раздать сидящим в студии?».

Нападки на Якубовича

Многим не понравилось скептическое высказывание Леонида Якубовича относительно умственных способностей конкурсантов. Ведущий отметил, что в течение полутора часов на полном серьезе, на глазах у всей страны угадывать слово по буквам – это диагноз, практически шизофрения. И добавил, что на самом деле приезжают сюда не за этим, а чтобы попасть на экран, передать привет родственникам, ну и выиграть что-нибудь.

Некоторые журналисты и поклонники передачи после этого заявления обвинили Якубовича в цинизме и в том, что он неуважительно относится к участникам шоу.

Неприличные стихи в исполнении детей

Порой, непосредственное выступление детей на передаче вызывает улыбки умиления. В самом деле, иногда на шоу вместе с родителями приезжают удивительно талантливые ребятишки.

Но бывает и по-другому. Например, однажды мальчик Максим потряс публику исполнением неприличного стихотворения про зайца, который вышел на крыльцо. Зрители полегли от дружного смеха, а Леониду Аркадьевичу нелегко было прийти в себя от шока, вызванного незамутненной наивностью ребенка.

Яйцо за 10 тысяч долларов

Врач-психиатр из Сибири, раздосадованный тем, что, отказавшись от полутора тысяч долларов, выбрал приз, которым оказалось гигантское яйцо, принялся оскорблять ведущего, обвиняя его и всю команду «Поля чудес» в жульничестве. Казалось, мужчина вот-вот бросится в драку.

Уже в разгар скандала Якубович разбил яйцо и вынул из него чек на 10 тысяч долларов, психиатру стало плохо, он едва не потерял сознание. Пережившего эмоциональный шок игрока вывели из зала. Остается только догадываться, каких нервов стоит ведущему выслушивать обвинения в мошенничестве, ведь этот игрок – далеко не единственный, позволивший себе оскорбления.

И все же – удовольствие от работы!

Но не спешите жалеть известного ведущего. Леонид Аркадьевич не раз признавался в интервью: он занимается любимым делом и считает себя счастливым человеком. У него неоднократно спрашивали, не надоело ли ему столько лет вести «Поле чудес», не устал ли он? На что Якубович всегда отвечает: если у человека есть возможность заниматься любимым делом, это счастье!

Он не любит юбилеи

А вот отдыхать Якубович совершенно не умеет. По его словам, после 5-минутного безделья где-нибудь на пляже ему хочется кого-нибудь удавить. Леонид Аркадьевич предпочитает активную жизнь – ездит, летает, прыгает…

Даже на свой 70-летний юбилей, который ведущий отметил в 2015 году, Якубович не стал устраивать никаких торжеств. Ему кажется, что на подобных мероприятиях люди часто говорят неискренне – просто потому, что надо что-то сказать.

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А секрет его энергичности и молодости, видимо, в том самом активном образе жизни. Давно известно, что главная страсть Леонида Якубовича – это пилотирование самолетов. Кроме того, он регулярно посещает спортзал, играет в теннис. А еще — снимается в фильмах (его фильмография насчитывает три десятка картин!), пишет пьесы и сценарии…

Мы поздравляем любимого телеведущего с днем рождения! Долгих лет жизни, Леонид Аркадьевич, положительных эмоций от всего, что вы делаете. Пусть ваша неиссякаемая энергия помогает и в будущем оставаться «на коне»!