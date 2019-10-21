Звездные истории

Опрос: справедливо ли футболисту платить алименты 20 тысяч рублей при зарплате в 7 млн?

Бывшая супруга футболиста Ивана Новосельцева не согласна с размером алиментов на нее и ребенка, которые назначил суд. Молодой отец не хочет знать своего ребенка. А на чьей стороне вы?

Опрос: справедливо ли футболисту платить алименты 20 тысяч рублей при зарплате в 7 млн?
Катерина и Иван Новосельцевы. Фото: instagram.com/novoseltseva_katerina

Вот уже полгода вся страна пристально следит за драмой, разворачивающейся в семье защитника футбольного клуба «Сочи» Ивана Новосельцева и его теперь уже бывшей супруги Катерины. Жизнь молодой спортивной семьи казалась счастливой до тех пор, пока футболист вдруг не бросил свою беременную жену и не решил развестись с ней, предварительно переписав всё своё имущество на мать.

Как стало известно, суд наконец-то вынес решение по размеру алиментов, которые Новосельцев будет платить Катерине и их сыну. Сумма многих шокировала и возмутила — 20 тысяч рублей. Для профессионального спортсмена это действительно смешные деньги, ведь тот же Иван, как пишут СМИ, получает в месяц 7 миллионов рублей.

Напомним, что Катерина Новосельцева, в девичестве Кейру, — баскетболистка. Ради семьи она бросила карьеру и зарплату 1 миллион рублей, а в результате осталась одна с ребенком и с алиментами в 20 тысяч рублей. С помощью адвоката Кати Гордон девушка надеется переломить ситуацию. А как считаете вы, справедливо ли то, что при доходе в 7 миллионов человек будет платить своей бывшей жене лишь 20 тысяч? Приглашаем поучаствовать в опросе от портала Teleprogramma.pro.

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Опрос: справедливо ли футболисту платить алименты 20 тысяч рублей при зарплате в 7 млн?
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