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Футболист Новосельцев с зарплатой 7 млн будет платить экс-супруге 20 тысяч рублей алиментов

Суд назначил защитнику клуба «Сочи» именно такую сумму выплат.

Футболист Новосельцев с зарплатой 7 млн будет платить экс-супруге 20 тысяч рублей алиментов
Иван Новосельцев. Фото: instagram.com/team_novoseltsev

По сообщению Telegram-канала Mash, жена игрока футбольного клуба «Сочи» Ивана Новосельцева будет получать после развода 20 тысяч рублей на содержание ребенка. Размер суммы определил Таганский суд Москвы.

Иван и баскетболистка Катерина Кейру поженились в октябре 2015 года. Тогда девушка играла за баскетбольный клуб «Динамо». Однако ради семьи она решила оставить спортивную карьеру. В феврале 2019 года пара объявила о том, что ждет ребенка. Примерно в то же время стало известно, что Новосельцев уходит из семьи. Выяснилось, что спортсмен переписал совместное имущество на свою мать. Сын Катерины и Ивана родился 17 августа. 

Официально пара начала бракоразводный процесс только недавно. Согласно решению суда, Новосельцев будет выплачивать алименты в размере 20 тысяч рублей ежемесячно. Согласно источникам, его зарплата в клубе составляет 7 миллионов рублей. 

К слову, Новосельцев — не единственный футболист, у которого возникают споры с супругами. Так, жена Павла Мамаева в свое время устроила опрос среди читательниц — прощать ли ей измены мужа. Тогда голосование завершилось в пользу прощения. 

Немало проблем возникло у пары Кержаков-Тюльпанова. Старший тренер юношеской сборной России по футболу после развода со своей супругой Миланой отказывался отдавать ей сына Артемия, ссылаясь на то, что девушка злоупотребляла алкоголем и запрещенными веществами.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков оспаривал в суде сумму алиментов, которые при разводе требовала его экс-супруга Дарья. Девушка хотела выплат в размере 5 миллионов при ежемесячном заработке футболиста в 18 миллионов. Сам спортсмен считал такую сумму завышенной. 

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Футболист Новосельцев с зарплатой 7 млн будет платить экс-супруге 20 тысяч рублей алиментов
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