Как сложилась жизнь Варвары-красы, царевны Ильмень и других принцесс советского кино

Почти все девочки мечтали быть хоть немножко на них похожими – прекрасных принцесс из фильмов «Обыкновенное чудо», «Варвара-краса, длинная коса», «Волшебная лампа Алладина», «31 июня»…

Дома, перед зеркалом, девчонки навешивали на себя самые яркие мамины бусы и сережки, украшали головы картонными коронами или дешевенькими цепочками, — и представляли себя такими же красивыми, как те недостижимые красавицы с экрана.

С тех прошло много лет. Принцессы и королевны изменились, изменилась и их жизнь. Что стало с любимыми героинями из советских фильмов?

Нинель Мышкова – «Садко», 1952 год

Актриса Нинель Мышкова сыграла множество русских красавиц, и это неудивительно: она будто была создана для подобных ролей! Статная, большеглазая, с румянцем на правильном славянском лице, она играла Ильмень-царевну, Василису, Марью-искусницу…

Первым мужем прекрасной Нинель был актер Владимир Этуш. А на съемках сказки «Садко», где она играла царевну Ильмень, актриса познакомилась с оператором Константином Петриченко. Нинель ушла от Этуша, который очень любил жену и не уставал ею восхищаться, и вышла замуж за Петриченко.

В 1954 году во втором браке у Нинель родился сын, которого назвали Костей. Но и с его отцом актриса прожила в браке недолго – в нее влюбился режиссер фильма «Гадюка» Виктор Ильченко, ушел от жены и сделал Мышковой предложение. Этот союз оказался счастливым, но недолгим – спустя 6 лет Ильченко умер от инфаркта. А звезда советского кино Нинель Мышкова (которая всю жизнь не любила свое имя и предпочитала, чтобы ее называли Евой) покинула этот мир в 2003-м, в возрасте 77 лет.

Ксения Рябинкина – «Сказка о царе Салтане», 1966 г.

Ксения Рябинкина танцевала в балете, в Большом театре. Роль Царевны-Лебеди в «Сказке о царе Салтане» стала для нее первой работой в кино. Увидев русскую красавицу на экране, индийский режиссер и актер Радж Капур был настолько впечатлен, что позвал Ксению сняться в его фильме «Мое имя Клоун».

Рябинкина согласилась, в Индии нашу балерину полюбили так же, как и на Родине. Только вот выезд за границу ей с того момента запретили.

Мужем Ксении стал Алексей Стычкин – переводчик по профессии. Они жили счастливо, Ксения родила сына – сегодня он известный актер Евгений Стычкин. Она снялась еще в десятке фильмов, но главным для нее все же оставался балет: Рябинкина до 1985 года танцевала в Большом театре. Сейчас она преподает балетное искусство в одной из частных школ.

Додо Чоговадзе – «Волшебная лампа Алладина», 1966 г.

Царевну Будур в фильме-сказке сыграла красавица с экзотической внешностью – грузинская актриса Додо Чоговадзе. Правда, тогда она не была актрисой, а была просто 14-летней девочкой, обманувшей съемочную группу (Додо прибавила себе 2 года, чтобы ее взяли сниматься).

Фильм получился успешным, Додо узнавали на улицах. После окончания школы девушка поступила в Тбилисский театральный институт. Но снялась она всего в 3 фильмах, а потом исчезла с экранов. Дело в том, что Додо полностью посвятила себя семье. Сейчас она признается – с удовольствием бы снималась, но ее уже не приглашают…

Татьяна Клюева – «Варвара-краса, длинная коса», 1970 г.

Фильм «Варвара-краса, длинная коса» не стал для Татьяны Клюевой дебютом, — еще девочкой-подростком она снялась в детском приключенческом фильме «Акваланги на дне». После «Варвары» девушку стали заваливать письмами с признаниями в любви. Она выбрала своего одноклассника по имени Дмитрий и вышла за него замуж.

Через некоторое время он стал моряком дальнего плавания и увез Татьяну в Севастополь. Татьяна Клюева, несмотря на всесоюзную славу, никогда не считала себя звездой. Она много работала, занималась воспитанием сына, который тоже стал моряком. И сегодня она живет с семьей в Севастополе, у моря, часто принимая у себя друзей, среди которых – актриса Наталья Варлей и режиссер Борис Грачевский.

Евгения Симонова – «Обыкновенное чудо», 1978 г.

Юная, трогательная Евгения Симонова в «Обыкновенном чуде» стала воплощением чистоты и благородства. На эту роль пробовались и другие актрисы – Вера Глаголева, Марина Яковлева, Лариса Удовиченко, однако именно Симонова показалась режиссеру Марку Захарову наиболее подходящей Принцессой.

Как потом рассказывал Александр Абдулов, в Женечку были влюблены буквально все мужчины на съемочной площадке. После «Обыкновенного чуда» за Симоновой закрепилось амплуа лирической героини. Актриса всячески пыталась с этим бороться, но, несмотря на все ее старания, зрители, в первую очередь, воспринимают ее именно такой – чистой, милой, наивной, как и ее героини.

Наталья Трубникова – «31 июня», 1978 г.

Наталья Трубникова, исполнившая роль принцессы Мелисенты в сказке «31 июня», — тоже балерина. Ее грациозность, изящество и талант позволили Наталье блестяще справиться с ролью. Потом ее много раз приглашали на пробы в другие фильмы – «Чародеи», «Через тернии к звездам» и другие. Однако так и не утвердили – опасались, что успешная балерина уедет из страны, из-за чего в то время могли запретить к показу фильмы с ее участием.

И все же Трубникова снималась – в двух фильмах Марка Захарова (ей достались эпизоды), в сказке «Тайна Снежной королевы», в совместной российско-польско-немецкой картине «Аляска Кид»… Но основное время она продолжала отдавать балету.

В 1990 году вместе с мужем Наталья основала «Русскую школу моделей». В свои 64 года она продолжает оставаться молодой, красивой и очень артистичной.

А вам какая из принцесс и царевен нравится больше всех?