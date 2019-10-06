Звездные истории

Как сложилась жизнь Варвары-красы, царевны Ильмень и других принцесс советского кино

Почти все девочки мечтали быть хоть немножко на них похожими – прекрасных принцесс из фильмов «Обыкновенное чудо», «Варвара-краса, длинная коса», «Волшебная лампа Алладина», «31 июня»…

Как сложилась жизнь Варвары-красы, царевны Ильмень и других принцесс советского кино
Актриса Наталья Трубникова. Кадр из фильма «31 июня», 1978 г. Актриса Татьяна Клюева. Кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса», 1970 г.

Дома, перед зеркалом, девчонки навешивали на себя самые яркие мамины бусы и сережки, украшали головы картонными коронами или дешевенькими цепочками, — и представляли себя такими же красивыми, как те недостижимые красавицы с экрана.

С тех прошло много лет. Принцессы и королевны изменились, изменилась и их жизнь. Что стало с любимыми героинями из советских фильмов?

Нинель Мышкова – «Садко», 1952 год 

Актриса Нинель Мышкова. Кадр из фильма «Садко», 1952 г.
Актриса Нинель Мышкова. Кадр из фильма «Садко», 1952 г.

Актриса Нинель Мышкова сыграла множество русских красавиц, и это неудивительно: она будто была создана для подобных ролей! Статная, большеглазая, с румянцем на правильном славянском лице, она играла Ильмень-царевну, Василису, Марью-искусницу…

Первым мужем прекрасной Нинель был актер Владимир Этуш. А на съемках сказки «Садко», где она играла царевну Ильмень, актриса познакомилась с оператором Константином Петриченко. Нинель ушла от Этуша, который очень любил жену и не уставал ею восхищаться, и вышла замуж за Петриченко.

Актриса Нинель Мышкова. кадр из фильма «Дом с мезонином», 1960 г
Актриса Нинель Мышкова. Кадр из фильма «Дом с мезонином», 1960 г.

В 1954 году во втором браке у Нинель родился сын, которого назвали Костей. Но и с его отцом актриса прожила в браке недолго – в нее влюбился режиссер фильма «Гадюка» Виктор Ильченко, ушел от жены и сделал Мышковой предложение. Этот союз оказался счастливым, но недолгим – спустя 6 лет Ильченко умер от инфаркта. А звезда советского кино Нинель Мышкова (которая всю жизнь не любила свое имя и предпочитала, чтобы ее называли Евой) покинула этот мир в 2003-м, в возрасте 77 лет.

Ксения Рябинкина – «Сказка о царе Салтане», 1966 г. 

Актриса Ксения Рябинкина. Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане», 1966 г.
Актриса Ксения Рябинкина. Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане», 1966 г.

Ксения Рябинкина танцевала в балете, в Большом театре. Роль Царевны-Лебеди в «Сказке о царе Салтане» стала для нее первой работой в кино. Увидев русскую красавицу на экране, индийский режиссер и актер Радж Капур был настолько впечатлен, что позвал Ксению сняться в его фильме «Мое имя Клоун».

Актриса Ксения Рябинкина. Кадр из фильма «Мое имя Клоун», 1970 г.
Актриса Ксения Рябинкина. Кадр из фильма «Мое имя Клоун», 1970 г.

Рябинкина согласилась, в Индии нашу балерину полюбили так же, как и на Родине. Только вот выезд за границу ей с того момента запретили.

Мужем Ксении стал Алексей Стычкин – переводчик по профессии. Они жили счастливо, Ксения родила сына – сегодня он известный актер Евгений Стычкин. Она снялась еще в десятке фильмов, но главным для нее все же оставался балет: Рябинкина до 1985 года танцевала в Большом театре. Сейчас она преподает балетное искусство в одной из частных школ.

Додо Чоговадзе – «Волшебная лампа Алладина», 1966 г.

Актриса Додо Чоговадзе. Кадр из фильма «Волшебная лампа Алладина», 1966 г.
Актриса Додо Чоговадзе. Кадр из фильма «Волшебная лампа Алладина», 1966 г.

Царевну Будур в фильме-сказке сыграла красавица с экзотической внешностью – грузинская актриса Додо Чоговадзе. Правда, тогда она не была актрисой, а была просто 14-летней девочкой, обманувшей съемочную группу (Додо прибавила себе 2 года, чтобы ее взяли сниматься).

Актриса Додо Чоговадзе. Кадр из фильма «В небе «ночные ведьмы», 1981 г.
Актриса Додо Чоговадзе. Кадр из фильма «В небе «ночные ведьмы», 1981 г.

Фильм получился успешным, Додо узнавали на улицах. После окончания школы девушка поступила в Тбилисский театральный институт. Но снялась она всего в 3 фильмах, а потом исчезла с экранов. Дело в том, что Додо полностью посвятила себя семье. Сейчас она признается – с удовольствием бы снималась, но ее уже не приглашают…

Татьяна Клюева – «Варвара-краса, длинная коса», 1970 г. 

Актриса Татьяна Клюева. Кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса», 1970 г.
Актриса Татьяна Клюева. Кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса», 1970 г.

Фильм «Варвара-краса, длинная коса» не стал для Татьяны Клюевой дебютом, — еще девочкой-подростком она снялась в детском приключенческом фильме «Акваланги на дне». После «Варвары» девушку стали заваливать письмами с признаниями в любви. Она выбрала своего одноклассника по имени Дмитрий и вышла за него замуж.

Через некоторое время он стал моряком дальнего плавания и увез Татьяну в Севастополь. Татьяна Клюева, несмотря на всесоюзную славу, никогда не считала себя звездой. Она много работала, занималась воспитанием сына, который тоже стал моряком. И сегодня она живет с семьей в Севастополе, у моря, часто принимая у себя друзей, среди которых – актриса Наталья Варлей и режиссер Борис Грачевский.

Евгения Симонова – «Обыкновенное чудо», 1978 г. 

Актриса Евгения Симонова. Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», 1978 г.
Актриса Евгения Симонова. Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», 1978 г.

Юная, трогательная Евгения Симонова в «Обыкновенном чуде» стала воплощением чистоты и благородства. На эту роль пробовались и другие актрисы – Вера Глаголева, Марина Яковлева, Лариса Удовиченко, однако именно Симонова показалась режиссеру Марку Захарову наиболее подходящей Принцессой.

Актриса Евгения Симонова. Кадр из фильма «Дети Арбата», 2004 г.
Актриса Евгения Симонова. Кадр из фильма «Дети Арбата», 2004 г.

Как потом рассказывал Александр Абдулов, в Женечку были влюблены буквально все мужчины на съемочной площадке. После «Обыкновенного чуда» за Симоновой закрепилось амплуа лирической героини. Актриса всячески пыталась с этим бороться, но, несмотря на все ее старания, зрители, в первую очередь, воспринимают ее именно такой – чистой, милой, наивной, как и ее героини.

Наталья Трубникова – «31 июня», 1978 г.

Актриса Наталья Трубникова. Кадр из фильма «31 июня», 1978 г.
Актриса Наталья Трубникова. Кадр из фильма «31 июня», 1978 г.

Наталья Трубникова, исполнившая роль принцессы Мелисенты в сказке «31 июня», — тоже балерина. Ее грациозность, изящество и талант позволили Наталье блестяще справиться с ролью. Потом ее много раз приглашали на пробы в другие фильмы – «Чародеи», «Через тернии к звездам» и другие. Однако так и не утвердили – опасались, что успешная балерина уедет из страны, из-за чего в то время могли запретить к показу фильмы с ее участием.

И все же Трубникова снималась – в двух фильмах Марка Захарова (ей достались эпизоды), в сказке «Тайна Снежной королевы», в совместной российско-польско-немецкой картине «Аляска Кид»… Но основное время она продолжала отдавать балету.

В 1990 году вместе с мужем Наталья основала «Русскую школу моделей». В свои 64 года она продолжает оставаться молодой, красивой и очень артистичной.

А вам какая из принцесс и царевен нравится больше всех?

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Додо ЧоговадзеЕвгения СимоноваКсения РябинкинаНаталья ТрубниковаНинель МышковаТатьяна Клюева
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Как сложилась жизнь Варвары-красы, царевны Ильмень и других принцесс советского кино
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