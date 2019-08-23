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Вдова Караченцова проведет мероприятия к годовщине смерти мужа

Актер скончался 26 октября прошлого года, не дожив до 74-летия сутки.

Вдова Караченцова проведет мероприятия к годовщине смерти мужа
Николая Караченцов Фото: globallookpress.com

Супруга актера Николая Караченцова Людмила Поргина готовит несколько мероприятий по случаю первой годовщины смерти мужа. Одно из них состоится 21 октября в «Ленкоме». Там пройдет памятный вечер. В последние дни Поргина ведет переговоры со звездами об их участии в предстоящем концерте, рассказала друг семьи, композитор Елена Суржикова.

«Прозвучат песни композиторов Максима Дунаевского, Владимира Быстрякова, ну и мои, которые в свое время исполнял Караченцов», — цитирует Суржикову портал «Дни.ру».

Еще одно мероприятие состоится на столичном Троекуровском кладбище. 23 октября там планируют открыть памятник скульптора Ильи Вьюева. Автор композиции воспроизвел сцену из известной постановки «Юнона и Авось». Речь идет об эпизоде, когда Караченцов на коленях пел финальную арию графа Резанова.

Третья встреча касается непосредственно режиссера Суржиковой.  В конце октября она презентует свой роман «Гром небесный». Книгу поэт посвятила встречам с актером. Организацией этого мероприятия вдова Караченцова не занимается, ее пригласили как гостя.

Николай Петрович скончалась в минувшем году 26 октября — за сутки до своего 74-летия. Причиной смерти стала злокачественная опухоль в одном из легких. Напомним, ранее в Сети ходили слухи, что вдова актера вновь собирается замуж. На эти разговоры быстро ответила Людмила Поргина. Она отметила, что не может представить себя с другим мужчиной.

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Вдова Караченцова проведет мероприятия к годовщине смерти мужа
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