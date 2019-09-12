«Эстафетная палочка»: Собчак выйдет замуж через 10 лет после Рудковской

Одна из самых знаменитых пар российского шоу-бизнеса — Яна Рудковская и Евгений Плющенко — ровно 10 лет назад обменялись кольцами и печатями в паспортах. В тот счастливый день, 12 сентября 2009 года, среди гостей на их свадьбе была и Ксения Собчак. Отыскав в своих архивах их совместную фотографию, Яна будто «благословила» подругу на такую же счастливую семейную жизнь, как у них с Евгением.

«Передаём эстафетную палочку нашей подруге Ксюше! Историческое фото, сделанное ровно 10 лет назад», — написала Яна под фотографией, которую опубликовала на своей странице в Instagram.

13 сентября Ксения выйдет замуж за режиссера Константина Богомолова. Торжество пройдет в роскошной атмосфере Петровского пассажа в Москве, на вечеринку приглашены 300 гостей. За аренду помещения паре платить не придется — работать будут по бартеру, за рекламу. Кроме того, хозяйственная Ксения решила позаботиться о том, чтобы гости не дарили им всякую ерунду, и сама составила список подарков, которые будут полезны в доме свежеиспеченной семьи: там есть и пуфик за два миллиона рублей, и половник за 150 тысяч.