Собчак попросила подарить ей на свадьбу пуфик за 2 миллиона рублей

Журналистка Ксения Собчак составила для гостей грядущей свадьбы виш-лист. Соответствующий список будущая жена режиссера Богомолова оставила персоналу Петровского пассажа. Подобным образом телеведущая убила сразу двух зайцев – удовлетворила свои желания и сэкономила нервы и время приглашенных. Ознакомиться с ним гости смогут по соответствующему требованию.

«Комсомольская правда» акцентирует внимание, что перечень преимущественно состоит из предметов обихода. Так, Ксения и Константин хотели бы получить пуфик за 2 миллиона рублей, софу за 800 тысяч. Есть в списке и более бюджетные вещи: ложка за 70 тысяч «кровных» и половник почти за 150 тысяч.

Отметим, что аренда помещения обойдется будущим супругам практически бесплатно – платить за обслуживание прибывших будут хозяева торгового комплекса. Со спонсорами Собчак и Богомолов планируют расплатиться на бартерной основе – площадка и ее владельцы будут прорекламированы звездами на дружественных инфоплощадках.