«Она сумасшедшая»: отец Децла ответил на очередные обвинения снохи

Александр Толмацкий рассказал порталу Teleprogramma.pro про взаимоотношения с гражданской женой Кирилла Юлией Киселевой.

Самые родные люди рэпера Децла — мать Ирина, отец Александр и фактическая жена Юлия — после его смерти (исполнителя не стало 3 февраля 2019 года — Прим. Ред.) продолжают выяснять отношения. В очередной раз вдова Децла — модель Юлия Киселева — обвиняет свекровь в том, что она выгнала ее из квартиры и сменила замки. Отец Кирилла, продюсер Александр Толмацкий прокомментировал нападки Киселевой порталу Teleprogramma.pro.

«Ира поменяла замки, потому что в квартире орала кошка»

Толмацкий рассказал, что квартира, в которой жил Децл с женой Юлией и сыном Антонием, принадлежит маме рэпера — Ирине Толмацкой. Женщина действительно поменяла замки в своей квартире после смерти сына, но на это были причины:

«После похорон Юля с сыном съехала из квартиры. Ира просила дать ей ключи — вдруг трубу прорвет, а она, будучи хозяйкой, даже войти туда не может. В итоге, когда несколько дней из пустой квартиры орала кошка, пришлось срезать замки и заменить их. После Ира позвонила брату Юли и сказала, что в любое время они могут забрать у нее новые ключи. Никто никого никуда не выгонял. Ну она же врет все время», — прокомментировал Александр Толмацкий.

«Мне она не сноха. Она никто»

Кажется, что бесконечные обвинения друг друга в социальных сетях и СМИ, уже порядком надоели продюсеру. Он признался, что не считает Киселеву своей снохой. Более того, Толмацкий не исключает, что у Юлии могут быть проблемы с головой.

«Она мне не сноха. Она никто. Ну она сумасшедшая. Вы же видите все, что она — неадекватный человек. Никто не может с ней связаться, а мы тем более, потому что мы не знаем, где она. Юля нас заблокировала во всех соцсетях. Я даже не могу зайти на страницу своего сына и Ира тоже. Проблема в том, что Юля по-хамски себя ведет и все переворачивает с ног на голову», — продолжает продюсер.

«Переклинило после похорон»

Толмацкий признается, что сначала общее горе объединило семью. Александр старался поддержать двух убитых горем женщин — бывшую жену Иру и вдову сына Юлю. После похорон Киселева даже оставила сына Тони у дедушки на несколько дней, а потом ее как подменили.

«Первое, что я сказал ей сделать — открыть счет в банке на сына, моего внука, а также, чтобы она вписала в свидетельство о рождении Тони отца — Кирилла. Я был готов дать юриста, помочь чем смогу, съездить вместе в банк. Она оставляла у меня внука. Он говорил ей: «Почему с дедом не давали общаться? И дети у него хорошие, и жена неплохая». После этого у нее что-то там немножко переклинило в голове. Теперь Юля не дает внука никому. Ладно меня можно как угодно называть, но как можно бабушке не давать общаться с внуком? Ира ездила в школу, но там сказали, что ничем не могут помочь, раз по документам мы — никто. Я считаю, что это хамство», — подытожил отец Кирилла.

Мы желаем семье Толмацких скорее достигнуть согласия по всем вопросам. Как вы считаете, от кого исходит инициатива конфликта — от вдовы Децла или его родителей? Пишите свои версии в комментариях.