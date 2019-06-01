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«Любящий человек так себя не ведет»: вдову Децла раскритиковали за позитивный Instagram

Поклонники рэпера считают, что Юлия Киселева слишком рано забыла погибшего супруга.

«Любящий человек так себя не ведет»: вдову Децла раскритиковали за позитивный Instagram
Юлия Киселева. Фото: instagram.com/somamamori/

Со дня смерти рэпера Децла прошло почти 4 месяца. Музыкант скоропостижно скончался 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет на концерте в Ижевске. Поклонники его творчества до сих пор не могут прийти в себя. Они внимательно следят за жизнью вдовы Децла, Юлии Киселевой и считают, что супруга покойного Кирилла Толмацкого ведет себя слишком «позитивно».

Так, подписчики раскритиковали Instagram Юлии, обвинив ее в том, что она публикует слишком жизнерадостные снимки. Иногда девушка рассуждает о добре, зле и пишет странные тексты. Например, она заявила, что мечтает выучить язык снежинок, чтобы узнать, о чем пишут облака.

По мнению фолловеров, женщина, потерявшая супруга, не должна так себя вести.

«Любящий человек так себя не ведет»; « У нее муж умер, а она фигней страдает», – обвиняют фолловеры Юлию Киселеву в равнодушии.

Напомним, ранее отец Децла, Александр Толмацкий рассказал, что после смерти сына, так и не смог договориться со снохой по поводу общения с внуком. По его словам, Юлия так и не вышла на связь. Некоторые считают, что Киселева могла вступить в секту или страдает от психического расстройства.

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«Любящий человек так себя не ведет»: вдову Децла раскритиковали за позитивный Instagram
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