Наталья Орейро поздравила дочь Игоря Крутого с днем рождения

В Сочи стартовал международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2019», в котором принимают участие 13 финалистов из 11 стран мира.

Выступления пройдут в концертом зале New Wave Hall в Олимпийском парке с 24 по 29 августа. На церемонии открытия выступили Филипп Киркоров, Дима Билан, Светлана Лобода, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Сергей Лазарев, Валерий Леонтьев, Димаш Кудайберген, Глюк’oZa и многие другие артисты.

«Каждый год у нас меняется манера исполнения, репертуар, появляются новые течения и артисты, – рассказал председатель жюри и генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой. – Но я счастлив, что наш бренд себя не исчерпал и привлекает звезд огромного размера, у нас выступали — Майкл Болтон, ныне покойный Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко. И конечно, фестиваль продолжает зажигать новых звезд».

Также маэстро отметил, что фестиваль никогда больше не вернется в Юрмалу и будет проходить только в Сочи. В этом году Игорь Крутой привез в Сочи всю свою семью: жену, маму, сестру, двух дочерей и сына. Стоит отметить, что младшая дочь композитора – 16-летняя Саша, превратилась из девочки-подростка в ослепительную длинноногую красавицу. А старшая дочь Виктория отмечала в день открытия свой 34-й день рождения. Поздравлять ее начали на afterparty, которое проходило в шатре возле концертного зала. Темой вечеринки стал «Карнавал» (гостям был заявлен такой дресс-код) и на входе гостей встречали нарядные темнокожие танцовщицы. Первым взял слово Игорь Крутой:

«Как сказал Александр Сергеевич Пушкин: Выше слов только музыка, выше музыки только любовь, а любовь это и есть музыка. Да что, давайте поднимем бокалы за ее величество музыку! И еще, может быть это личное, но сегодня день рождения у моей старшей дочери Викули. Я хочу, чтобы все выпили 50 грамм за нее и за то, что такая замечательная девчонка выросла в моей семье. За то, что эта красавица родила мне замечательную внучку и радует нас каждый день!».

После этих слов на сцене появилась звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро и под любимые миллионами хиты началось настоящее веселье. Собравшиеся отметили, что за 20 лет, прошедших с показа аргентинского сериала, латиноамериканская звезда практически не изменилась, сохранив внешность и фигуру юной девушки. Выступала 42-летняя Орейро в золотом откровенном мини-платье и золотых же сапогах. Наталья была максимально доброжелательна, все время выступления старалась обращаться к зрителям на русском, продемонстрировав неплохое знание языка:

«Спасибо большое! Как дела? Все хорошо? Отлично? Супер! Я вас люблю всех! Поехали дальше! Вам жарко?», и даже станцевала с парочкой особо горячих поклонников, выскочивших к ней на сцену. Когда в финале выступления к сцене выкатили праздничный торт, Наталья лично поздравила с днем рождения старшую дочь Игоря Крутого – Викторию, спев на русском «С днем рождения тебя, дорогая Вика!» и посвятила ей свой главный хит «Cambio dolor». Именинница была растрогана до слез, в зале танцевали все, включая ее родителей. Прощаясь со всеми, Наталья Орейро так же по-русски произнесла «До завтра, друзья! Пока!».

Вечеринка продолжилась выступлением Егора Крида, которого очень ждали дети Филиппа Киркорова. Как сказал артист «Мои дети не спят в час ночи, потому что мечтали посмотреть концерт Егора Крида. Алла и Мартин его очень любят». А в финале на сцене появился и сам король российской эстрады и вместе с Кридом спел свой хит «Цвет настроения синий» в новой интерпретации, заменив синий цвет на черный.