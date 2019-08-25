Звездные истории Наталья Орейро поздравила дочь Игоря Крутого с днем рождения
Звездные истории

Наталья Орейро поздравила дочь Игоря Крутого с днем рождения

Лика Брагина

В Сочи стартовал международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2019», в котором принимают участие 13 финалистов из 11 стран мира.

Выступления пройдут в концертом зале New Wave Hall в Олимпийском парке с 24 по 29 августа. На церемонии открытия выступили Филипп Киркоров, Дима Билан, Светлана Лобода, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Сергей Лазарев, Валерий Леонтьев, Димаш Кудайберген, Глюк’oZa и многие другие артисты.

«Каждый год у нас меняется манера исполнения, репертуар, появляются новые течения и артисты, – рассказал председатель жюри и генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой. – Но я счастлив, что наш бренд себя не исчерпал и привлекает звезд огромного размера, у нас выступали — Майкл Болтон, ныне покойный Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко. И конечно, фестиваль продолжает зажигать новых звезд».

Анна Нетребко, Юсуф Айвазов, Филипп Киркоров. Фото Лики Брагиной
Анна Нетребко, Юсуф Айвазов, Филипп Киркоров. Фото Лики Брагиной

Также маэстро отметил, что фестиваль никогда больше не вернется в Юрмалу и будет проходить только в Сочи. В этом году Игорь Крутой привез в Сочи всю свою семью: жену, маму, сестру, двух дочерей и сына. Стоит отметить, что младшая дочь композитора – 16-летняя Саша, превратилась из девочки-подростка в ослепительную длинноногую красавицу. А старшая дочь Виктория отмечала в день открытия свой 34-й день рождения. Поздравлять ее начали на afterparty, которое проходило в шатре возле концертного зала. Темой вечеринки стал «Карнавал» (гостям был заявлен такой дресс-код) и на входе гостей встречали нарядные темнокожие танцовщицы. Первым взял слово Игорь Крутой:

Игорь Крутой с женой и дочерью. Фото Лики Брагиной
Игорь Крутой с женой и дочерью. Фото Лики Брагиной

«Как сказал Александр Сергеевич Пушкин: Выше слов только музыка, выше музыки только любовь, а любовь это и есть музыка. Да что, давайте поднимем бокалы за ее величество музыку! И еще, может быть это личное, но сегодня день рождения у моей старшей дочери Викули. Я хочу, чтобы все выпили 50 грамм за нее и за то, что такая замечательная девчонка выросла в моей семье. За то, что эта красавица родила мне замечательную внучку и радует нас каждый день!».

Наталья Орейро. Фото Лики Брагиной
Наталья Орейро. Фото Лики Брагиной

После этих слов на сцене появилась звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро и под любимые миллионами хиты началось настоящее веселье. Собравшиеся отметили, что за 20 лет, прошедших с показа аргентинского сериала, латиноамериканская звезда практически не изменилась, сохранив внешность и фигуру юной девушки. Выступала 42-летняя Орейро в золотом откровенном мини-платье и золотых же сапогах. Наталья была максимально доброжелательна, все время выступления старалась обращаться к зрителям на русском, продемонстрировав неплохое знание языка:

«Спасибо большое! Как дела? Все хорошо? Отлично? Супер! Я вас люблю всех! Поехали дальше! Вам жарко?», и даже станцевала с парочкой особо горячих поклонников, выскочивших к ней на сцену. Когда в финале выступления к сцене выкатили праздничный торт, Наталья лично поздравила с днем рождения старшую дочь Игоря Крутого – Викторию, спев на русском «С днем рождения тебя, дорогая Вика!» и посвятила ей свой главный хит «Cambio dolor». Именинница была растрогана до слез, в зале танцевали все, включая ее родителей. Прощаясь со всеми, Наталья Орейро так же по-русски произнесла «До завтра, друзья! Пока!».

Игорь Крутой с дочерью. Фото Лики Брагиной
Игорь Крутой с дочерью. Фото Лики Брагиной

Вечеринка продолжилась выступлением Егора Крида, которого очень ждали дети Филиппа Киркорова. Как сказал артист «Мои дети не спят в час ночи, потому что мечтали посмотреть концерт Егора Крида. Алла и Мартин его очень любят». А в финале на сцене появился и сам король российской эстрады и вместе с Кридом спел свой хит «Цвет настроения синий» в новой интерпретации, заменив синий цвет на черный.

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Алла Виктория и Мартин КиркоровыИгорь КрутойНаталья ОрейроФестиваль "Новая волна-2019"Филипп Киркоров

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Наталья Орейро поздравила дочь Игоря Крутого с днем рождения
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