Лев Прыгунов объяснил, почему у него нет детей от второй жены

Актер Лев Прыгунов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о жизни со второй женой и о том, почему у них нет детей. Отметим, что Ольга Прыгунова на 16 лет младше актера. Вместе они уже 36 лет. Они познакомились на площадке Мосфильма. Девушка тогда была помощницей режиссера.

«Она была прелестной девушкой. Внутренний голос мне сказал: «Это твоя будущая жена». Первое время она от меня шарахалась, но я смог покорить ее сердце. Потом выяснилось, что я ей очень сильно нравился еще по фильмам», — заявил актер.

По его признанию, он не чувствует разницу с женой в возрасте. Никаких сомнений, что именно она — его судьба, у него никогда не было. «У Ольги потрясающее чувство юмора. Я ее смешил до слез, а она меня. Да мы до сих пор порой хохочем до одурения», — заметил актер.

Ведущий Борис Корчевников спросил актера, почему жена не подарила ему ребенка. Ведь когда они познакомились ему было 44 года, а ей всего 28 лет. «Так вышло. Бог не дал нам детей. Она стала подругой моему сыну от первого брака Роману, а это для меня было в те годы важнее всего», — заявил актер.