Звездные истории

Лев Прыгунов объяснил, почему у него нет детей от второй жены

Ольга на 16 лет младше своего знаменитого супруга.

Лев Прыгунов объяснил, почему у него нет детей от второй жены
Ольга Прыгунова так и не подарила мужу детей/globallookpress.com

Актер Лев Прыгунов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о жизни со второй женой и  о том, почему у них нет детей. Отметим, что Ольга Прыгунова на 16 лет младше актера. Вместе они уже 36 лет. Они познакомились на площадке Мосфильма. Девушка тогда была помощницей режиссера.

Лев Прыгунов. Фото
У Льва Прыгунова нет детей от второй жены/globallookpress.com

«Она была прелестной девушкой. Внутренний голос мне сказал: «Это твоя будущая жена». Первое время она от меня шарахалась, но я смог покорить ее сердце. Потом выяснилось, что я ей очень сильно нравился еще по фильмам», — заявил актер.

По его признанию, он не чувствует разницу с женой в возрасте. Никаких сомнений, что именно она — его судьба, у него никогда не было. «У Ольги потрясающее чувство юмора. Я ее смешил до слез, а она меня. Да мы до сих пор порой хохочем до одурения», — заметил актер.

Ведущий Борис Корчевников спросил актера, почему жена не подарила ему ребенка. Ведь когда они познакомились ему было 44 года, а ей всего 28 лет. «Так вышло. Бог не дал нам детей. Она стала подругой моему сыну от первого брака Роману, а это для меня было в те годы важнее всего», — заявил актер.

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Борис КорчевниковЛев ПрыгуновОльга ПрыгуноваПрограмма "Судьба человека"Роман Прыгунов

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Лев Прыгунов объяснил, почему у него нет детей от второй жены
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