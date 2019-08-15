Лев Прыгунов о смерти жены: «Я почувствовал, что произошла трагедия»

Актер Лев Прыгунов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о знакомстве со своей первой женой Элеонорой Уманец и о смерти женщины в автокатастрофе. Его супруга трудилась в Управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел.

По словам Прыгунова, во времена знакомства с будущей женой он дружил с поэтом Иосифом Бродским, который эмигрировал в Америку. Высокие чины сказали Уманец, чтобы она прекращала отношения с Прыгуновым. Однако женщина наотрез отказалась. Ее даже не уволили с работы, потому что она была очень ценным сотрудником.

больше по теме Борис Корчевников раскрыл подробности перенесенной трепанации черепа Телеведущий рассказал об этом в эфире своей программы «Судьба человека».

Вскоре после женитьбы у пары родился сын. «Я четыре дня поил всю Москву. Настолько мне было радостно», — вспомнил актер. Когда ребенку исполнилось восемь лет, его мама погибла в автокатастрофе.

«Я был в Алма-Ате, а жена в Риге. Утром я почувствовал, что случилась какая-то трагедия. Проснулся. Полчаса посидел. Потом пошли с другом в горы. Говорили о высоте и смерти. Когда спустились с гор, пошел в гости к двоюродному брату. Там у меня случился озноб на ровном месте. Вернулся в свой номер отеля, и тут мне позвонили… Там пьяный мужик за рулем угробил двух человек, а еще одного оставил калекой. Причем сам он не пострадал», — заявил актер, который очень тяжело пережил утрату любимой женщины.

При этом он отметил, что еще сложнее было его сыну Роману. Мальчику тогда было всего 8 лет. «Мне пришлось отдать его в интернат. Но там были шикарные условия. Каждые выходные я забирал ребенка. В те годы другого выхода у меня не было», — отметил Лев Прыгунов.