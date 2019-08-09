Что думают звёзды о предложении Минкульта не пускать россиян в кино с едой

Ведомство подготовило проект федерального закона, согласно которому в кинозалы будет запрещено приносить купленные за пределами кинотеатра продукты питания, алкогольные и прохладительные напитки.

Если предложение министерства культуры поддержат и закон будет принят, то с «контрабандной» едой зрителя просто не пропустят в зал, либо выведут оттуда в случае обнаружения «запрещёнки» во время сеанса.

Справедливо ли это? Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что приходить в кинотеатр со своим алкоголем люди действительно не должны. А вот запрещать брать с собой еду, к примеру, бутерброды или напитки для детей, не стоит, уверена женщина. Она напомнила, что в кинотеатрах всё это продаётся с большой наценкой, и далеко не каждому такие продукты по карману.

Зрители перспективой принятия закона оказались не слишком довольны. Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, а что же думают об этом те, кто обычно находится по другую сторону экрана — известные деятели киноискусства.

Нелли Уварова

Актриса, 39 лет

Нелли Уварова, которую все мы узнали благодаря роли Кати Пушкарёвой в сериале «Не родись красивой» — мама двоих детей. Её дочке Ие — 8 лет, сыну Игнатию в ноябре исполнится 3 года. Нелли рассказала, что уже ходит с ребятами в кино и покупает им еду, причем делает это с большим сожалением.

«Я против того, чтобы в зал приходили с едой, стараюсь этого не делать. Но поскольку это сейчас официально разрешено, у нас с детьми каждый раз случается диалог на эту тему: «Почему нет?» Если приносить еду в кинозалы запретят совсем, я буду только рада и думаю, что у моих детей никаких вопросов не возникнет. Пока они дети, они не могут всего понять и у них появляется логичный вопрос: почему другим людям можно, а нам нет? Дочь у меня в принципе отказалась от попкорна, она считает его вредной едой. А маленький пока не понимает. Но стараемся по-семейному справляться с этой проблемой».

Леонид Ярмольник

Актер, 65 лет

Мнение Леонида Ярмольника с мнением его более молодой коллеги не совпадает. Он считает, что зрителям следует поддерживать кинотеатры, в том числе покупая именно там еду и напитки.

«Попкорн мы покупаем в кинотеатре, с собой не приносим. Я считаю, что в кинотеатр ничего с собой приносить из дома не надо. Что касается еды в кинозалах в целом, то это ради бога. Это явление мы не победим, потому что это привычка рожденная не нами, а американцами. У нас всё очень американизировано, во всяком случае, у молодежи. Лишать их права есть попкорн и пить кока-колу в кинотеатре не нужно, но это часть бизнеса кинотеатров».

Роман Прыгунов

Режиссер, 50 лет

Очень интересной оказалась точка зрения режиссера Романа Прыгунова, снявшего такие фильмы как «Духless» и «Миллиард».

«Иногда я прихожу в кинотеатр со своей жвачкой в кармане. Это моя жвачка и я хочу ее жевать когда мне вздумается. Бывает, что я в кинотеатре пью виски из своей серебряной фляжки. Иногда у меня бывают какие-то маленькие конфетки с собой, шоколадное драже, например, чтобы можно было угостить тех, кто сидит рядом. Должна быть какая-то разумная грань. Кто-то ведь может принести с собой салат в коробке, суп, лапшу китайскую. Коробка хрустит, запахи разносятся и это доставляет какой-то дискомфорт окружающим. Когда человек приходит в общественные места, в том числе в кинозалы, он должен принимать во внимание то, что вокруг него есть другие люди. Это такой социальный контракт. Попкорн за последние 50 лет вроде бы прижился в кинотеатрах, без него и без напитков современный кинотеатр невозможно представить. Это их хлеб».

Многие фильмы сейчас идут по несколько часов без перерыва. Вспомним «Аватар» Джеймса Кэмерона длительностью 162 минуты, или его же «Титаник», который идет 194 минуты. На протяжении такого времени зритель, конечно же, успевает проголодаться и пожалеть, что у него в сумке не завалялся шоколадный батончик или пирожок из любимой пекарни. Прыгунов напомнил, что в западных кинотеатрах на этот случай предусмотрены антракты.

«В театрах бывают антракты, в наших кинотеатрах – нет. В Голландии есть кинотеатры и там вообще все фильмы больше двух часов идут с антрактами. Такая практика есть и мы ее вполне могли бы перенять», — заявил он.

А как считаете вы — можно ли приходить в кинозал со своей едой и напитками? Покупаете ли вы попкорн исключительно в кинотеатрах или перед началом сеанса заглядываете в супермаркет?