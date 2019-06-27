Звездные истории

Драпеко чудом не утонула в болоте на съемках «…А зори здесь тихие»

Актриса до сих пор не может забыть инцидент во время работы над фильмом.

Драпеко чудом не утонула в болоте на съемках «…А зори здесь тихие»
Драпеко едва не утонула на съемках легендарного фильма/globallookpress.com

Актриса Елена Драпеко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о первой значимой роли. Она много лет назад снялась в картине «…А зори здесь тихие», в которой сыграла Лизу Бричкину. Именно после этой ленты актриса проснулась знаменитой.

Елена Драпеко
Елена Драпеко могла погибнуть на съемках фильма «…А зори здесь тихие»/globallookpress.com

По словам Драпеко, на съемках картины произошел неприятный инцидент, который едва не стоил ей жизни. «Снималась сцена, как я тону в болоте. Инженер по технике безопасности отказался в тот день работать, потому что было невозможно просчитать глубину болота. Там были такие слои и дно могло в любой момент провалиться. В один из дублей, который в итоге и вошел в картину, я не достала до дна. Ушла с полным ртом грязи под воду. Меня еле выковыряли оттуда граблями. Но я не переживала. Считаю, что ради такой роли любая актриса прыгнула бы с самолета без парашюта», — заметила она.

Драпеко также рассказала, что изначально рассчитывала на роль Жени Камельковой в этой картине. «Я пришла к режиссеру Ростоцкому и сказала, что сильная и смелая. Тем более офицерская дочка. Но мне сказали, что на Женьку я не тяну. Также возникла проблема во время съемок. Я же никогда не жила в деревне, а нужно было сыграть простую женщину из села», — заявила она.

По словам Драпеко, ей очень помог режиссер Станислав Ростоцкий. Именно благодаря его подсказкам она, студентка театрального училища, с успехом перевоплотилась в Лизу Бричкину.

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Елена ДрапекоПрограмма "Судьба человека"фильм "А зори здесь тихие..."

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Драпеко чудом не утонула в болоте на съемках «…А зори здесь тихие»
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