Муцениеце рассказала, как ей удается справляться с детьми

30-летняя Агата Муцениеце не только успешно снимается в кино, но и успевает выполнять свои родительские обязанности. Актриса не скрывает: в одиночку она едва ли смогла бы справиться с детьми. Разумеется, сейчас шестилетний Тимофей и трехлетняя Мия стали более самостоятельными, однако оставить их одних дома супруга Прилучного не может. Когда Агате нужно срочно выехать в город, она просит посидеть с малышами свою маму или нянечку.

Агата придерживается основного правила: она все свои дела расписывает заранее, охватывая три ближайших дня. Возлюбленная Павла не скрывает, что всегда может положиться и на мужа. Когда Муцениеце весь день проводит на съемочной площадке, ее супруг остается на хозяйстве. Паша может вымыть пол, убрать всю грязную посуду, накормить детей, сходить с ними на прогулку и при необходимости уложить спать.

В новом учебном году Агата хотела отдать сына в первый класс. Вот только сам Тимофей, по словам его мамы, мало интересуется уроками. Поэтому родители мальчика решили повременить со школой. У братика Мии появится лишний год для того, чтобы подготовиться к учебе.