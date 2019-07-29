На лоне природы: Муцениеце провела уикенд с детьми в деревне

30-летняя Агата Муцениеце не скрывает: она скучает по детям в разлуке. Этим летом супруга Павла Прилучного решила отправить 3-летнюю Мию вместе со старшим братиком в деревню под Ригой. Актриса надеется, что на лоне природы ее отпрыски позабудут на время про гаджеты, телевизор и мультфильмы. Компанию малышам составляет их бабушка. Сама же Агата осталась в Москве. Однако свой уикенд возлюбленная Павла Прилучного предпочла провести с сыном и дочкой.

На личной страничке в Instagram Агата Муцениеце поделилась свежим фотоотчётом: пока Тимофей собирал для мамы полевые цветы, маленькая Мия лакомилась мороженным.

«Высшая, чувственная, безотказная, настоящая, всепрощающая, поглощающая… любовь», — отметила актриса, рассуждая о материнстве.

По словам Агаты, их с Павлом дети подросли и стали более самостоятельными. Теперь они с мужем вполне могут обходится без помощи нянечек в поездках на море. Актриса еще не решила отдаст ли она сына в первый класс в этом учебном году. Ранее Муцениеце сетовала на то, что Тимофей мало интересуется учебой и думает больше об играх и отдыхе, не заботясь о получении новых знаний.