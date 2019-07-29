Юрий Назаров признался, что успешно жил на две семьи

Актер Юрий Назаров, который прославился благодаря роли в картине «Андрей Рублев», стал гостем программы «Судьба человека». В студии у Бориса Корчевникова он признался, что жил долгие годы на две семьи. Его второй супругой стала пианистка Татьяна Кудрявцева. Она родила ему троих детей. При этом у него есть еще две внебрачные дочери от художницы по костюмам Татьяны Разумовской.

«Сложно, непросто, но я успешно жил на две семьи. Старался никогда в своей жизни не терять совесть. Хотя в моей ситуации, конечно, это было сложно сделать. Считаю, что с женами не годятся оценки предательство не предательство. У дам просто эмоции, фантазии. Я всегда верил в любовь. И я тоже страдал. А основной принцип любви – забота. Вот я и заботился о всех. Главное, что я всегда оставался человеком, а не животным», — заявил актер.

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Между тем Борис Корчевников привел слова жены артиста Татьяны Кудрявцевой. Та много лет назад говорила, что о романе супруга знал весь «Мосфильм», кроме нее. Сама женщина пропускала все слухи о муже до поры до времени мимо ушей. По ее словам, хоть у него и была другая семья, уходить от нее он никогда не хотел.

Добавим, что у актера была еще одна любовь. Это актриса Людмила Мальцева. Поговаривали даже, что именно он помог ей в карьере. Сам актер с этим не согласен. Как он считает, карьеру она сделала без его помощи.