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Юрий Назаров рассказал, почему расстался с первой женой

Брак известного актера продлился всего полгода.

Юрий Назаров рассказал, почему расстался с первой женой
Юрий Назаров рассказал о своей первой жене/globallookpress.com

Актер Юрий Назаров стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал, что его первый брак продлился всего полгода. Эта женщина была значительно старше актера. Она работала художником-гримером. О ней известно только, что ее звали Людмила.

Юрий Назаров. Фото
Назаров прожил в первом браке всего полгода/globallookpress.com

«Она была старше меня в полтора раза, поэтому мы и не сошлись характерами. Нескладушки у нас с ней получились. Была любовь, но она быстро прошла», — заявил актер.

При этом Назаров отметил, что он вообще очень влюбчивый человек. К примеру, в первый раз он испытал чувства в четвертом классе к девочке по имени Ирина. Ее он любил два года. «Мы с ней вместе в лагере были. Я ей написал записку с признанием в любви. Она, конечно обалдела от такой прямоты, но ответила мне «да». И почему-то на этом у нас сразу все кончилось», — заметил Юрий Назаров.

Как сказал актер, после этого у него часто случались романы. «Потом была Валя, потом Эля. Валя с другим гуляла. Мне это жутко не нравилось. Я очень переживал, но ничего не мог поделать. С Элей тоже почему-то не получилось», — рассказал знаменитый актер.

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Борис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"юрий назаров

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Юрий Назаров рассказал, почему расстался с первой женой
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