Ломоносова объяснила, почему так и не вышла замуж за Павла Сафонова

Актриса Ольга Ломоносова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему так и не вышла замуж за отца троих детей, актера и режиссера Павла Сафонова. Пара вместе уже больше десяти лет.

«Я до Паши однажды была замужем и мне там не понравилось. Мы до сих пор не муж и жена и свадьбу играть не собираемся. Мне комфортно с ним и весело без пышных торжеств. Павел — мой человек со всеми его достоинствами и недостатками», — рассказала Ольга Ломоносова.

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Актриса также призналась, что ей стоило немалых трудов покорить сердце любимого мужчины. Их первая встреча случилась в театре Вахтангова. «У меня тогда был сложный период. Я жила на два города – Москву и Санкт-Петербург. Как-то раз он приехал ко мне в Питер. Мы провели вместе целый день. Только после этого я поняла, что мы пара», – заявила она.

Как сказала Ломоносова, как-то раз ей пришлось обмануть любимого мужчину. Она сказала, что ей нужно ехать на пробы, и попросила его ее сопровождать. Причем никаких проб на самом деле не было. После той поездки они окончательно стали парой.