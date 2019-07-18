Ломоносова рассказала, как влюбилась в артиста балета Писарева, не познакомившись лично

Актриса надеялась, что в будущем он станет ее мужем.

Актриса Ольга Ломоносова, звезда сериала «Не родись красивой», стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о своей первой любви. Звезда была без ума от артиста балета Вадима Писарева, который на тринадцать лет ее старше.

Сегодня это народный артист Украины, художественный руководитель Донецкого национального академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, основатель и директор международного фестиваля «Звёзды мирового балета».

Интересно, что она так и не познакомилась с Вадимом лично.

«Это был первый год моего обучения в хореографическом училище Донецка. Я увидела его на сцене и без памяти влюбилась. Какое-то время я была уверена, что он в будущем станет моим мужем, но судьба, конечно, распорядилась иначе», — заявила Ольга Ломоносова.

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По признанию актрисы, в юности она была очень спокойной девушкой, не склонной к влюбленности в мужчин. Толпы ухажеров вокруг нее не ходили.

«Я никогда не была девочкой, которая разбивала мужские сердца. Поклонников у меня не было. Мужчины почему-то обходили меня стороной», — заявила она.

Также Ломоносова поведала, что отец хотел отправить ее на стажировку театральному мастерству за границу в Германию. Она даже приступила к изучению немецкого языка, а потом вдруг внезапно передумала ехать.

Для ее родителей это, конечно, был настоящий шок, но сама актриса, как она заметила, поняла, что настоящего призвания добьется в родной стране.