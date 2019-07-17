Третьяков о встрече с Бузовой: «Согласился участвовать из-за любви к шоу Гудкова»

В интервью Teleprogramma.pro участник звездного состава «Дома-2» рассказал, как его угораздило впервые за 12 лет сойтись на одной программе с бывшей подружкой.

Телепроекту «Дом-2» в этом году исполнилось 15 лет. Многие из тех, кто смотрел его в первые годы, уже давно забросили это неблагодарное дело, но всё же помнят тот лихо закрученный сюжет и те яркие пары, за судьбу которых мы так искренне переживали. Это «Солнце» и Май, Алёна Водонаева и Степан Меньщиков и, конечно же, Ольга Бузова с Романом Третьяковым.

Блондинка Бузова и её парень были вместе целых три года. Затем Рома якобы захотел строить жизнь за периметром и ушел, а Оля последовать за ним не захотела. Теперь девушка богата и знаменита, она поёт, путешествует и сорит деньгами. А что же Третьяков? Он остался собой.

На днях Бузова и Третьяков после всех изменений, что происходили в их жизни, впервые за 12 лет встретились на съемках шоу «Comment Out» для YouTube-канала «Чикен Карри». Эта встреча стала большим сюрпризом для Оли, от неожиданности она даже забыла поздороваться со своим бывшим возлюбленным. Роман, в отличие от нее, действовал по сценарию: с самым серьезным видом он внес в студию реквизит для Бузовой и Федора Смолова, поприветствовал ведущего и удалился.

— Мне кажется, мы были знакомы. Давно, очень давно, — заявила Бузова, отвечая на вопрос Феди.

Третьяков пришел бы на шоу даже без Бузовой

Как рассказал порталу Teleprogramma.pro сам Роман, он заранее был проинформирован о том, что на съемках встретится лицом к лицу со своей экс-подружкой. Но это его не особо взволновало, ведь он давно хотел сняться в одной из программ Александра Гудкова.

— Мне нравится всё, что делает Гудков, я считаю, что это очень круто. Мне понравилось с ними работать, они творческие и невероятно позитивные ребята, у них очень клёвый подход.

Вспоминать былое и обсуждать Бузову наш собеседник отказался. Впрочем, удивляться тут нечему, ведь «лысый из «Дома-2» уже много лет борется за то, чтобы его перестали ассоциировать с телестройкой и, собственно, с Ольгой.

— Я предпочитаю никак не комментировать то, что касается Бузовой. Меня просто пригласили принять участие в шоу, и я дал согласие. Я неоднократно смотрел Comment Out раньше. Если бы в этом выпуске принимали участие другие герои, я бы всё равно согласился.

Стендап-комик и дипломированный журналист

Чем же сейчас занимается Роман Третьяков, которому уже 39 лет? Не желая выезжать на славе бывшего участника скандального проекта, он продолжал получать образование для того, чтобы найти хорошую работу именно как профессионал. Сейчас у него за плечами Таганрогский радиотехнический, курсы повышения квалификации в Останкино, журфак МГУ с красным дипломом и другие курсы.

И тем не менее, устроиться на хорошее место на ТВ у него не получается. Вместо этого Рома много лет находится в свободном плавании: ведет различные мероприятия и работает как Stand Up комик.

Пробиться в Comedy Club на ТНТ Третьякову, даже с учетом многолетнего опыта игры в КВН, не удалось. В интервью нашему порталу в июне текущего года он также рассказывал, что какое-то время работал на СТС и принимал участие в разработке концепции сериала «Фитнес». Именно он придумал идею и предложил ее каналу, но развивать ее не стали. Тем не менее, спустя три года на экраны вышел готовый продукт. Что это было? Роман не знает.

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Модель родила ему сына

Пока Бузова встречалась с различными мужчинами, Роман тоже времени зря не терял. Однажды в самолете он познакомился с моделью Светланой Соколовой и между ними завязались отношения. В 2009 году они поженились, затем на свет появился сын Никита.

Но счастье длилось недолго. Как позже рассказывала журналистам Светлана, в семейной жизни Третьяков любил быть главным и всё держать под контролем, она же не слишком хотела во всем подчиняться мужу. Сказалась и творческая невостребованность Ромы — она делала его нервным и вынуждала срываться на жене, устраивать скандалы.

В итоге, когда Никите не было и двух лет, Рома собрал свои вещи и тихо ушел. Наступать на те же грабли второй раз он пока не собирается и откладывает строительство новой семьи до того времени, когда наконец-то реализует весь свой потенциал. Сейчас он активно этим занят — пишет тексты для своего сольного концерта.

Портал Teleprogramma.pro желает Роману успехов во всех его начинаниях. Надеемся, что его карьера в жанре Stand Up пойдет в гору, а крупнейшие развлекательные телеканалы страны смогут разглядеть в нем талант сценариста и с толком его использовать.