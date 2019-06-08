Роман Третьяков о «Доме-2»: «Ребята, лучше поучитесь в институте!»

Роман Третьяков стал одним из первых участников проекта «Дом-2». Как сложилась жизнь экс-участника телестройки, почему он не любит вспоминать отношения с Ольгой Бузовой и мечтает уехать из Москвы – об этом Роман рассказал порталу Teleprogramma.pro

С момента прихода Романа Третьякова на «Дом-2» прошло уже 15 лет, а имя парня до сих пор ассоциируется у многих с реалити-шоу. Если вы думаете, что это слава, то Роман уверен в обратном – такой пиар зачастую только мешает. О своей сегодняшней жизни комик Stand Up рассказал сайту Teleprogramma.pro.

— Рома, ты много раз рассказывал, что не планировал идти на проект, случайно заглянул на кастинг. В итоге «каникулы затянулись на 15 лет». Как все-таки ты принял решение остаться на периметре?

— Я очень сильно сомневался, было миллион людей, с которыми я советовался, даже астрологи среди них. Пытался выяснить, сделать выбор. Астрологи сказали «лучше ехать, чем не ехать». Это странно звучало, но они всегда отвечают очень общими фразами.

— Оказавшись на площадке и поняв правила игры, принципы выживания, ты обратил внимание на всем известную девушку (Ольгу Бузову. — Авт.). Это было искренне или ты просто понимал, что наиболее удобный вариант – это определенная блондинка?

— Наверное, у многих бывает, что ты находишься в отношениях, но какая-то девушка тебе все равно нравится. Вот и ответ. Конечно, я обращал внимание на нее и раньше.

— Что именно зацепило в Ольге?

— Даже при условии того, что я большую часть времени провожу один, мне нужен человек, с кем можно беседовать. Не принципиально важен какой-то набор внешних и внутренних характеристик — скорее, нужна обратная связь. Любому человеку нужен человек, особенно в тяжелой ситуации. А на проекте в целом трудно, человек круглые сутки находится в дискомфортных условиях. В таких обстоятельствах даже выживать проще вдвоем. Но я бы не хотел говорить о человеке из прошлого.

— Что сейчас ценишь в девушках, какие качества в приоритете?

— В основном, то же самое, но раньше понимал интуитивно, а сейчас осмысленно. Вы когда взрослеете, количество людей, которые подходят вам, уменьшается. Сначала хочется видеть определенный набор внешних характеристик, потом добавляются внутренние. Идеал для меня – это симбиоз двух девушек, с которыми у меня были серьезные отношения. Например, я ценю верность. Наверное, нет таких мужчин, которые скажут: «О, она девушка легкого поведения, давай с ней встречаться». И если вы сейчас скажете про Лену Беркову, то к ней до сих пор очень хорошо относятся мои родители. Мама и сейчас говорит: «Ром, я считаю, что Лена была лучшая, я видела, что она тебя любит». Сейчас мы отношения, к сожалению, не поддерживаем.

Я не люблю отвечать на такие вопросы, потому что у меня и до и после были девушки, которых я сильнее любил. И когда мы все время говорим об одной и той же барышне, то это может обидеть некоторых людей.

— Есть кто-то сейчас, кого боишься ненароком задеть?

— Да, есть человек, который, увидев эти ответы, может расстроиться. Поэтому я бы не хотел продолжать рассуждать на эту тему.

— Общаетесь с ребятами из первого состава «Дома-2»?

— Поддерживаю отношения с Сэмом, Солнцевым, Степаном Меньшиковым, Аленкой Водонаевой, Оскаром. Не хотелось бы никого обидеть, забыть. У нас есть общий чат, где переписываемся, зовем друг друга на праздники.

— Сейчас участники, которые идут в «Дом-2», жаждут хайпа, славы, денег. Сам следишь за проектом?

— Нет, не слежу совсем. А слава — это и вовсе иллюзия. Я шел, не зная, куда иду. Было реалити-шоу про любовь — никто не знал, что проект обрастет таким количеством стереотипов. Что касается нынешних участников, я не думаю, что поход туда не оправдан. Это не работает. Люди не задумываются о том, что очень быстрый способ получения славы так же быстро закончится. Примеров успешных медийных людей, вышедших из проекта, единицы. Не знаю, почему меня до сих пор вспоминают, наверное, потому, что бывшая барышня в фаворе. Я бы предостерег тех, кто идет на проект: ребята, не надо, лучше пойдите поучитесь в институте. Полезней будет.

— Как участие в проекте сказывается на твоей сегодняшней жизни?

— До сих пор многие воспринимают меня как персонажа скандального реалити-шоу, а не специалиста в какой-либо области. Несмотря на то, что у меня по факту три образования: Таганрогский радиотехнический, курсы повышения квалификации в Останкино, журфак МГУ с красным дипломом и еще несколько других курсов. Но нет, найти работу проблематично. Я на самом деле до поступления в МГУ работал на СТС. Принимал участие в разработке концепции сериала «Фитнес», который недавно вышел. Придумал идею, предложил ее каналу, потом все остановилось, а спустя три года вдруг появился готовый продукт на экране. Я не говорю, что у меня что-то украли — такое сплошь и рядом. Может, мне показалось, что это моя разработка.

— У тебя хорошее образование, далеко не каждый готов так много времени отдать учебе. Какая была мотивация?

— Я когда занимался разработкой сериала, понял, что мне не хватает профессиональных навыков. В частности, для того, чтобы написать сценарий, недостаточно прочесть Роберта Макки «История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только» и всех хваленых авторов, которые учат писать. Нужно знать базу. В итоге ты идешь либо во ВГИК на сценарный, либо на журфак.

— Сейчас ты занимаешься стендапом. Это направление, которым ты хочешь заниматься и дальше?

— Я до «Дома-2» занимался семь лет КВН. Я делаю то, что делал раньше. Стендап — это высокая степень ответственности, наверное, самый сложный жанр. Он требует много работы, написания текстов, из которых нужно убрать все лишнее. Ты постоянно должен находиться в поиске. Что-то подмечать. Сложно найти удачную тему. Например, меня бесят вопросы о «Доме-2», меня раздражают люди, которые их задают. Одни и те же на протяжении 15 лет. Я говорю об этом в стендапе, говорю о проекте, о Бузовой — люди над этим смеются.

— Какие планы на ближайшие пять лет?

— Надо закончить свой сольник — доработать его, снять и продать. Личная жизнь для меня была и будет на втором плане. Скорее всего, я и дальше буду заниматься тем, чем занимаюсь. Что касается детей, то это продукт любви. Мужчина любит женину и, как следствие, появляются дети, но именно рожденные в любви. В общем, я избирателен.

— Как думаешь, для других молодых людей ты являешься примером простого парня, который смог добиться определенного успеха?

— Думаю, что образование и диплом — вот моя реальная заслуга, а не участие в «Доме-2».

— Ты хочешь жить в Москве или мечтаешь уехать в другой город?

— Мне не очень близка Москва. Мне не хватает солнечных дней здесь. Мне нравится в этом отношении Евгений Гришковец: он живет в Калининграде, потом приезжает, снимает свои концерты, продает книги и уезжает домой. Это здорово — возвращаться в милый сердцу солнечный городок, где твой дом, любимая жена, дети. Я для себя сейчас пытаюсь выстроить именно такое будущее.