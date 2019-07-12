Звездные истории Анна Калашникова: «Прошу Лободу показать свое красивое тело и закрыть гештальт»
Звездные истории

Анна Калашникова: «Прошу Лободу показать свое красивое тело и закрыть гештальт»

Анна Калашникова

Певица, модель, телеведущая Анна Калашникова ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, певица и актриса Анна Калашникова. Меня на днях очень развеселил заголовок: «Светлана Лобода «украла» попу у известной блогерши». Суть заметки заключается в том, что певица якобы заимствовала из Инстаграма девушки фото, где хозяйка аккаунта стоит обнаженная на голове, демонстрируя миру не только свою великолепную гибкость, но и красоту тела.

Якобы взяла Лобода снимок совершенно без спросу, точнее не поставила ссылку на Инстаграм того самого блогера. Мол, отфотошопила и поставила к себе в социальные сети. А после этого еще и «вероломно лайкала» комментарии звездных коллег о том, что она (Лобода) прекрасно выглядит.

Стоит ли говорить, что после этого в Сети разгорелся страшный скандал, в рамках которого подписчики требовали «вернуть» попу ее настоящей владелице. Ну и, в конце концов, указать ее авторство. Активнее всего, конечно, махала шашкой та самая блогерша и, по совместительству, владелица пятой точки.

Анна Калашникова. Фото
Анна Калашникова. Фото: Личный архив

Я же от души посмеялась, читая эти опусы. Хотя искренне не понимаю, чего все так переполошились. По Интернету гуляет миллион поп, спин, волос, цитат без конкретного авторства или причисляемого не тем людям. И ничего же!

Что же касается самой Светланы, я ее очень люблю. Я считаю, что женщина ее уровня не должна опускаться до подобных разборок. И лучше пусть выложит свою фотку в подобной концепции. Правда.

Анна Калашникова. Фото
Анна Калашникова. Фото: Личный архив

Я искренне восхищаюсь это женщиной. Больше скажу, что когда я начинала худеть  — я мысленно стремилась именно к образу Лободы. Считаю, что у нее идеальное тело. Особенно попа. И уверена, что если Светлана выложит свою прекрасную точку в Инстаграме, то это произведет эффект бомбы!

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Анна КалашниковаСветлана Лобода

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Анна Калашникова: «Прошу Лободу показать свое красивое тело и закрыть гештальт»
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