Звездные истории

Лайма Вайкуле объяснила, почему уходила от Андрея Латковского

Они познакомились с музыкантом в далеком 1970 году.

Лайма Вайкуле объяснила, почему уходила от Андрея Латковского
Вайкуле расходилась на время с Латковским/globallookpress.com

Певица Лайма Вайкуле в эфире программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала о своей жизни с музыкантом Андреем Латковским. Они познакомились в далеком 1970 году. В фактическом браке стали жить чуть позже. При этом звезда так и не вышла замуж за своего возлюбленного. В их отношениях, как выяснилось, были разные периоды. Пара даже расставалась.

Латковский с Вайкуле вместе уже почти полвека/globallookpress.com

«Первые годы жизни люди, как правило, друг к другу притираются. Кто-то становится лидером. Как правило, это женщина. Был период, когда мы приостанавливали наши отношения. Не жили под одной крышей. Но я его перевоспитала и все у нас наладилось. Нельзя привыкать к человеку и считать, что он тебе принадлежит. Он пытался меня перевоспитать, но это ни к чему хорошему никогда не приводит», – заявила она, намекая на причины временного разрыва.

Также она поведала, что всегда была в прекрасных отношениях с семьей гражданского супруга. Прекрасно ладила с его мамой. «Когда я работала танцовщицей и пела в варьете кафе-бара «Мелодия» в рижской гостинице «Латвия», то муж мной гордился, когда туда приходил. При этом туда вход простым смертным был заказан. Зал был всего на сто человек – избранные люди. В основном артисты. От Аркадия Райкина до Аллы Пугачёвой. При этом никакого стриптиза там и близко не было. Все было очень прилично. Мы даже колготки никогда не снимали», – сказала звезда.

Также про Латковского Вайкуле добавила, что это очень умный и талантливый человек.

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Андрей ЛатковскийЛайма ВайкулеЛатвияПрограмма "Судьба человека"

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Лайма Вайкуле объяснила, почему уходила от Андрея Латковского
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