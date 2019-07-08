Лайма Вайкуле объяснила, почему уходила от Андрея Латковского

Певица Лайма Вайкуле в эфире программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала о своей жизни с музыкантом Андреем Латковским. Они познакомились в далеком 1970 году. В фактическом браке стали жить чуть позже. При этом звезда так и не вышла замуж за своего возлюбленного. В их отношениях, как выяснилось, были разные периоды. Пара даже расставалась.

«Первые годы жизни люди, как правило, друг к другу притираются. Кто-то становится лидером. Как правило, это женщина. Был период, когда мы приостанавливали наши отношения. Не жили под одной крышей. Но я его перевоспитала и все у нас наладилось. Нельзя привыкать к человеку и считать, что он тебе принадлежит. Он пытался меня перевоспитать, но это ни к чему хорошему никогда не приводит», – заявила она, намекая на причины временного разрыва.

Также она поведала, что всегда была в прекрасных отношениях с семьей гражданского супруга. Прекрасно ладила с его мамой. «Когда я работала танцовщицей и пела в варьете кафе-бара «Мелодия» в рижской гостинице «Латвия», то муж мной гордился, когда туда приходил. При этом туда вход простым смертным был заказан. Зал был всего на сто человек – избранные люди. В основном артисты. От Аркадия Райкина до Аллы Пугачёвой. При этом никакого стриптиза там и близко не было. Все было очень прилично. Мы даже колготки никогда не снимали», – сказала звезда.

Также про Латковского Вайкуле добавила, что это очень умный и талантливый человек.