Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачеву на вокзале в Риге

Теперь нет ясности, поедет ли Примадонна на музыкальный фестиваль, который каждый год организует латвийская певица.

Певица Лайма Вайкуле не появилась на вокзале в Риге, куда вместе со своим семейством приехала ее давняя подруга Алла Пугачёва. В итоге до Юрмалы Примадонна добиралась без приятельницы. Ее сопровождал муж телеведущий Максим Галкин, который нес вещи. Яркая российская исполнительница держала в это время за руки детей.

Отметим, что во второй половине июля в Юрмале, где сейчас отдыхает в шикарном особняке Пугачева со своими детьми и супругом, пройдет музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву». На мероприятие приедут многие известные исполнители. Два года назад на фестивале в один из дней появилась и Алла Пугачёва. Приедет ли она в этот раз — неизвестно, сообщает gazeta.ru.

Отметим, что на днях широкий общественный резонанс получила история, когда на Рижский вокзал Москвы на шикарном лимузине подъехала Алла Пугачева. Причем автомобиль припарковался на перроне прямо около вагона. Пользователи возмутились такой выходкой звезды.

Муж Примадонны Максим Галкин, который известен своей активностью в социальных сетях, пока взял паузу. Скандальный эпизод он не комментирует. В то же время юморист активно делится новостями из Юрмалы, где сейчас находится с семьей. К примеру, он полюбовался закатом и покатался на велосипеде около моря. Один из поклонников спросил телеведущего, неужели он купил все море около Юрмалы. На это Максим Галкин в шутку ответил, что так и есть.