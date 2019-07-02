Музыкальный критик: «Успех «Тату» необъясним, как и успех Бузовой»

Самому популярному русскому дуэту в мире - 20 лет. Музыкальный продюсер и музыкальный критик рассказал о феномене "татушек"

Песни про однополую любовь и видеоклипы на грани фола. До вступления в силу в 2013 году закона о защите детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в нашей стране было возможно и такое. Дуэт «Тату», старательно изображающий влюбленных друг в друга школьниц, можно было увидеть на всех федеральных каналах, их песни становились хитами на радио, а постерами группы подростки обклеивали стены своих комнат.

Но самым главным достижением «Тату» стал их мировой успех: синглы достигли вершин хит-парадов многих европейских и азиатских стран, Австралии, Мексики, США и Канады, их альбомы с легкостью становились платиновыми, выступления Лены Катиной и Юлии Волковой собирали целые стадионы, а звезды мировой музыки, такие как группа Rammstein, мечтали записать с ними совместные песни.

Постепенно сказка, в которую попали девочки, стала заканчиваться. Карета превратилась в тыкву. Оставшись в одиночестве, Юля и Лена и вовсе пошли ва-банк: они решили избавиться от столь приглянувшегося зрителю образа пары, хотя никакой новой «изюминки» для себя не придумали. Это и стало началом конца – девочки народу оказались неинтересны, популярность дуэта пошла вниз и в итоге коллектив распался.

Между тем, в этом году группа «Тату» могла бы праздновать 20-летие своей творческой деятельности.

Музыкальный критик: «Тату» — это как Ольга Бузова»

Как выяснилось, не все считают проект «Тату» столь уж гениальным. Музыкальный критик Сергей Соседов, пообщавшийся с корреспондентом Teleprogramma.pro, заявил, что участницы дуэта не могли похвастаться ни красивыми голосами, ни привлекательной внешностью, и лично ему было стыдно, когда где-то в витринах европейских магазинов он натыкался на продукцию с изображением этой российской группы.

— В мире есть много загадок и тайн, которые нам не давно разгадать. Феномен «Тату» как раз из этой серии. Это как Ольга Бузова, на которую непонятно за какие заслуги и таланты идет народ, и у которой почему-то очень много подписчиков в Instagram.

На мой взгляд и на мой вкус, это не должно было иметь никакого успеха ни здесь, ни тем более за рубежом. Девушки как певицы, как шоувумен ничуть не привлекательны, не обладают не то что талантами, но даже способностями. Это всё на уровне самодеятельности, можно любых двух девочек взять с улицы, абсолютно любых, лишь бы они были психически здоровы, и сделать из них такой дуэт.

Их личности здесь не имели никакого значения. Видимо с ними занимались, их дрессировали, как кошечек и собачек в цирке, но всё равно никакого грандиозного эффекта они не производили. Животные в цирке действительно талантливо исполняют трюки, особенно кошки Куклачева, здесь же мы ничего сверхинтересного не увидели и не услышали. Тембрально голоса девочек неинтересные, у них по сути вообще тембра нет. Внешне тоже ничего особенного – на улице я видел девушек во много раз краше и интереснее. Репертуар группы даже смешно обсуждать с точки зрения мелодии, текста, поэзии, — смеется критик.

Он добавил, что «бывает конечно и хуже, но, если давать группе оценку, то это посредственно, это «три».

В корне не согласен с Сергеем Соседовым человек, который знает толк в подобных делах — известный продюсер Иосиф Пригожин.

«Успех был не закреплен»

По мнению Пригожина, созданный Шаповаловым проект был просто гениальным, однако ошибка заключалась в том, что его участники не работали над отношениями в коллективе.

— Феномен «Тату» – в оригинальности. Музыка была потрясающая, сама идея была отличная, просто грандиозная и в плане музыки, и в целом. А дальше, мне кажется, случилось то, что часто бывает в таких случаях – амбиции, эмоции, застилающий глаза успех. Не все могут справиться со своей популярностью. Я полагаю, что продюсер и девочки не поделили между собой деньги, славу и всё остальное.

В принципе, они могли долго быть успешными и гастролировать по всему миру. Такой успех, который был у «Тату», не имела ни одна российская группа за всю историю. Это была самая успешная, самая популярная российская группа во всем мире. Даже Gorky Park, который делал свои шаги в Америке и занимал верхние строчки хит-парадов, не мог похвастаться такими достижениями, — вспоминает Иосиф Игоревич.

Он отметил, что каждый результат важно закреплять, иначе всё сойдет на нет.

— Этот успех у девочек был не закреплен. Важно ведь не только взлететь, но и удержаться на самом верху, а это не всем удается. И в этом смысле артистам надо беречь друг друга и свое творчество. Как в браке: если ты отношения не бережешь, то брак распадается. То же самое бывает и в отношениях внутри группы, — считает продюсер.

Счастливы не вместе

И всё-таки, что бы о них не говорили, мир и Россия имена участниц дуэта «Тату» запомнили. Девушек часто приглашают на сборные концерты и популярные теле- и радиопередачи. Да и с пением они не завязали — Елена Катина в конце этого месяца выпускает сольный альбом, у Юлии Волковой в 2015, 2016 и 2017 годах выходили синглы, а совсем недавно она опубликовала в Instagram фотографию с музыкантом и продюсером Мартином Кирзенбаумом, который был одним из авторов песни «30 minutes». Не исключено, что это намек на новый виток их совместного творчества.

Благополучно сложилась и личная жизнь девушек. Юлия впервые стала мамой еще в 19 лет, родив дочку Викторию. Затем на свет появился сын Самир. Детки уже подросли, и сама Волкова, которая сейчас живет в США, в свои 34 года рядом с ними смотрится как старшая сестра.

Лена Катина, тоже успевшая поработать за океаном и вернуться обратно, в 2013 году вышла замуж ха словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича. Пара стала еще счастливее, когда 22 мая 2015 году у них родился сын Александр.

— Я помню этот день до минут! Он перевернул мою жизнь с ног на голову и теперь уже она никогда не станет прежней! И Слава Богу! — заявляет Лена.

Самые преданные фанаты «Тату» до сих пор переживают за своих любимиц и внимательно следят за их судьбами. Они несомненно рады и за Юлю, и за Лену, и всё же они не теряют надежды на то, что дуэт однажды воссоединится, и со сцены зазвучат новые песни в исполнении немного повзрослевших девчонок в коротких клетчатых юбках.