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Юлия Волкова опубликовала фото со знаменитым американским продюсером

Бывшая участница группы «Тату» намекнула на дружбу с видным деятелем шоу-бизнеса.

Юлия Волкова опубликовала фото со знаменитым американским продюсером
Юлия Волкова Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Экс-солистка знаменитой группы «Тату» Юлия Волкова давно занимается сольной карьерой и сейчас находится на гастролях в Соединенных Штатах. Поговаривают, что певица вовсе собирается перебраться за океан, а в американской студии сейчас записывает свою новую пластинку.

Очевидно Юлия решила усилить интригу и похвасталась совместным фото со знаменитым американским продюсером Мартином Кирзенбаумом, также известного в кругах шоу-бизнеса, как Cherry Cherry Boom Boom.

Кирзенбаум был продюсером и автором ряда песен для таких известных исполнителей и групп, как Стинг, Киану и Леди Гага. Кроме того, он некоторое время сотрудничал с группой «Тату» во время записи их первых англоязычных альбомов.

Экс-"Тату" Юлия Волкова с продюсером Мартином Кирзенбаумом
Экс-«Тату» Юлия Волкова с продюсером Мартином Кирзенбаумом

«Я была так рада увидеться с тобой. Мы отлично провели время и теперь, я уверена, все будет просто отлично», — написала Юлия в своем блоге на английском языке.

Вероятно, после распада группы из двоих «татушек» Кирзенбаум решил поставить на Волкову и помогает ей с новым альбомом.

Стоит отметить, что другая участница бывшего звездного дуэта, Лена Катина, также не стоит на месте и уже анонсировала свой первый русскоязычный альбом, который появится в продаже совсем скоро.

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группа "Тату"Лена КатинаМартин Кирзенбаумновый альбомпродюсерЮля Волкова

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Юлия Волкова опубликовала фото со знаменитым американским продюсером
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