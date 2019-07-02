Юлия Волкова опубликовала фото со знаменитым американским продюсером

Экс-солистка знаменитой группы «Тату» Юлия Волкова давно занимается сольной карьерой и сейчас находится на гастролях в Соединенных Штатах. Поговаривают, что певица вовсе собирается перебраться за океан, а в американской студии сейчас записывает свою новую пластинку.

Очевидно Юлия решила усилить интригу и похвасталась совместным фото со знаменитым американским продюсером Мартином Кирзенбаумом, также известного в кругах шоу-бизнеса, как Cherry Cherry Boom Boom.

Кирзенбаум был продюсером и автором ряда песен для таких известных исполнителей и групп, как Стинг, Киану и Леди Гага. Кроме того, он некоторое время сотрудничал с группой «Тату» во время записи их первых англоязычных альбомов.

«Я была так рада увидеться с тобой. Мы отлично провели время и теперь, я уверена, все будет просто отлично», — написала Юлия в своем блоге на английском языке.

Вероятно, после распада группы из двоих «татушек» Кирзенбаум решил поставить на Волкову и помогает ей с новым альбомом.

Стоит отметить, что другая участница бывшего звездного дуэта, Лена Катина, также не стоит на месте и уже анонсировала свой первый русскоязычный альбом, который появится в продаже совсем скоро.