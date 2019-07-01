Ирина Безрукова об участии в «Последнем герое»: «На съемках я сбросила 8 кг»

Хорошего дня, читатели портала Teleprogramma.pro! Сегодня я решила вспомнить, как прожила 15 дней на острове в рамках проекта «Последний герой». Это решение далось мне не просто. Когда мне впервые предложили участие в шоу, я ответила, что точно не справлюсь. Исключено. Второй раз я объяснила, что уже смотрела прошлые серии шоу, и себя в проекте не представляю. Я понимала, что не выживу в предложенных условиях. Тем более, там еще нужно соревноваться, лазить, прыгать, бегать. Это не мое. Однако продюсер канала сумел найти слова, чтобы переубедить меня, ведь им не нужны были бойцы спецназа, битва подготовленных к любым условиям людей зрителям как раз не интересна.

Я созвонилась с участницами предыдущих сезонов — Аленой Свиридовой и Настей Задорожной. Разговоры были долгие, но после них я приняла решение. А почему бы и нет?! И согласилась на участие. Сейчас мне хочется учиться чему-то, узнавать и чувствовать новое. Я подумала, что это шанс. Где и как я смогу ещё получить такой опыт? Да нигде и никогда! Погибнуть на острове мне не дадут, если что — спасут, а это отличная установка!

Собираясь на остров, я написала грандиозный список необходимых вещей – спальный мешок, москитная сетка, лупа для разжигания костра. Последним в нем было бесполезное зеркало. И вы не поверите, но мне разрешили взять только его. Видимо, продюсеры хотели создать ощущение, что актеры только и делают, что смотрятся в зеркало.

Постоянное чувство голода и желание принять душ

Для съемок в исторической полнометражной ленте «На круге» я усиленно набирала вес, и к началу проекта «Последний герой» весила 69 килограммов. За время съемок почти восемь килограммов сбросила. Как это происходило — я не знаю, весов на острове не было, но я чувствовала, что теряю вес.

В день каждому участнику полагалось 200 граммов риса. Мы их растягивали на три раза и ели медленно, с разговорами. В рис добавляли яйца и кабачки, морских ежей, которые ребята доставали со дна, кокос, бананы, которые находили у нас же на островных пальмах. Ради победы моей команды я ела то, что раньше казалось ужасным! Но иначе нельзя было подводить соплеменников.

Конечно, я переживала, что на острове нет коммунальных удобств – невозможно принять душ с пресной водой. Но оказалось, что не все так плохо. Например, зола от костра заменяет зубную пасту, расщепленная веточка бамбука – зубную щетку. Можно было положить в морскую ракушку немного золы, пойти к морю, пресной воды же нет, и почистить зубы. Шампуня, мыла также не было. После соревнований ложишься в чистые волны и отмокаешь. Вот и все спа-процедуры, что ты можешь себе позволить.

Но, знаете, я ни разу не пожалела, что отправилась в столь далёкое путешествие. Соплеменники прозвали меня «Ангелом острова». За пару недель жизни в замкнутом пространстве становится всё понятно про сущность человека. Кто он, как ведёт себя в разных ситуациях, ведь мы в буквальном смысле жили в одном шалаше. И всё-таки на острове было здорово! И если мне предложат еще раз поехать в такой проект – соглашусь, не раздумывая.

15 дней на острове и 15 неожиданных вопросов:

1) Быстрее всего на острове забыла про…

Интернет, фейсбук, инстаграм, гаджеты, а также про московские пробки и шум больших городов.

2) Больше всего мне не хватало…

Удобного места для сна, пресной воды и возможности побыть одной — это самое сложное.

3) С этим соплеменником точно пошла бы в разведку …

Если нужно выбрать одного, то, пожалуй, Артем Сучков – немногословный, выдержанный, достойный парень.

4) Непредсказуемо всех меня на проекте вели себя…

Экстрасенсы. Увы и ах, их поведение внутри племени – не сценарные заготовки, а проявление сущности.

5) Я никогда не забуду…

Этот опыт. Его невозможно повторить. Не смогу забыть первую ночь на острове – самую сложную.

6) Увидев всех участников на первом испытании, я пророчила победу в шоу…

Артуру Смолянинову. Зрительно, он самый сильный и, казалось, мощно замотивирован. Но я ошиблась.

7) Самые необычные мысли, которые приходили в голову на протяжении времени нахождения на острове…

«Зачем я согласилась?» и «Я не очень полезна племени». Но вскоре я для себя нашла ответы.

8) Уже после возвращения с проекта есть понимание, как правильно вести себя, если тебя укусила сколопендра?

Во-первых, незамедлительно обратиться в лечебное учреждение! Во-вторых, см. пункт «во-первых».

9) Если не Яна Троянова, то вести проект «Последний герой» мог бы…

Наверное, Дмитрий Нагиев. Хотя, полагаю, что зрители захотят видеть на месте ведущей Яну – она действительно очень харизматичная.

10) Я никому еще не рассказывала, после возвращения с острова об этом…

Я пересмотрела свое отношение к событиям из прошлого, своим поступкам – это моя внутренняя работа.

11) Эта вещь с острова сейчас хранится у меня дома…

Бандана с названием нашего племени «Актеры» лежит у меня дома на видном месте.

12) Для разведения огня без спичек необходимы…

Любая линза и что-то, что легко воспламеняется: сухие листья, пух, волокна с пальмы, мелкие щепки.

13) Справиться с морской болезнью поможет…

Пресная холодная вода, кислый фрукт, в лодке нужно сидеть ближе к мотору, смотреть на линию горизонта и глубоко дышать.

14) На острове мне снилось, что…

Ничего не снилось. Видимо, уровень усталости был слишком велик.

15) Победить в любом состязании можно, обладая этими качествами…

Аналитический склад ума и стратегическое мышление порой полезнее физической силы. Позитивный настрой и понимание, что победа возможна – 50% успеха.