Назван победитель шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов»

Полтора месяца экстрасенсы и актеры пытались выживать на Филиппинских островах. Участники шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» были поделены на два племени и боролись за иммунитет, и полезные вещи на испытаниях. В итоге многие уже спустя несколько недель нахождения на чужой земле соскучились по близким и попросились домой. Так сделала Наталья Медведева. Другие выбывали после голосований, которые с каждым разом были все более эмоциональными. Когда проект покинула Ирина Безрукова, то многие были очень расстроены, так как считали ее «душой» племени актеров.

В одном из последних выпусков шоу, когда участников осталось мало, ведущая Яна Троянова объявила, что племена должны объединится и жить вместе. Экстрасенсы переехали на остров к актерам, но подружились с ними не сразу. До финала дошли Илья Глинников, Анфиса Черных и Иван Шабанов. Сложное испытание на скорость и логику не смогла пройти Виктория Комахина, поэтому она ушла всего за один день до последнего голосования.

На совете племя звезд столкнулось с необычной ситуацией. На этот раз они не могли отдавать голоса. Этим правом были наделены те, кто покинул шоу после объединения двух команд. Николь Кузнецова, Аида, Юлия Александрова и Артем Сучков проголосовали против Ивана. Именно ему пришлось покинуть проект после совета. «Я счастлив! Я не ожила, что буду в тройке сильнейших», — признался шаман. Он хотел посвятить победу своему отцу, который недавно скончался, но судьба распорядилась иначе.

До финального испытания дошли только актеры. «На самом деле, наша цель достигнута», — призналась Анфиса. В это время Илья мечтал о звонке маме. Утром Яна Троянова встретилась с финалистами. На этот раз испытание было на выносливость. Участникам пришлось встать на столбы с выступами для ног. Тот, кто с нее срывается первым, тот и считается проигравшим.

«Так как до финала дошли двое актеров, то телеканал ТВ-3 подготовил для вас специальный приз — победитель получит роль в проекте от создателей сериала „Гоголь“, который очень успешно прошел в стране», — рассказала ведущая, чтобы настроить финалистов на борьбу.

У участников начало сводить руки и ноги. Спустя один час и пятнадцать минут они все еще стояли на столбах. Когда пошел четвертый час испытания, Глинников начал засыпать, но все же смог устоять. Вечером, в шесть часов, финалисты решили выяснить, кому победа нужна сильнее. А спустя полтора часа Илья неожиданно спрыгнул со своего бревна.

«Анфиска, ты так клево играла в эту игру! Иди сюда, я тебя поздравлю!», — произнес он.

Девушка была шокирована поступком коллеги и не сразу спустилась вниз. «Ты этого хотела больше, чем я. Ты настоящая героиня», — объяснил ей свой поступок Илья. Он обнялся с Афисой и заверил, что говорит и действует искренне. В торжественно обстановке, при свете факелов, Троянова вручила Черных тотем победителя, а также сообщила, что актриса в качестве приза получает роль в киноленте и два миллиона рублей. Она прожила на острове 39 дней и оставила позади 15 участников, поэтому заслужила победу.