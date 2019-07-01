Известный юморист о Катамадзе: «Не нужно смешивать творчество и политику»

Народный артист России Гия Гагуа считает, что певица зря решила смешать культуру и политику.

Популярная грузинская певица Нино Катамадзе в минувшее воскресенье огорчила своих поклонников в России заявлением о том, что ее недавнее выступление на фестивале «Усадьба Jazz» было последним на территории нашей страны.

Звезда, встревоженная недавними беспорядками в Тбилиси, нелестно отозвалась о России и решила больше сюда не приезжать. Это означает, что и ее юбилейный концерт All Colors в столичном Crocus City Hall, запланированный на 27 марта 2020 года, отменяется. Кстати, половина билетов, цены на которые варьируются от 900 до 9000 рублей, уже распродана.

Российский и грузинский народы всегда были братьями, в нашей стране сейчас живет и работает около полумиллиона грузин, включая звезд кино, музыки, эстрады. Портал Teleprogramma.pro решил узнать их мнение по поводу происходящего и позвонил одному из самых известных выходцев из Грузии, выступающих на российской сцене.

Народный артист РФ Гия Гагуа, основатель и лидер юмористической группы «Экс-ББ», живет в России уже около 30 лет, но в Грузии осталась часть его семьи. Он выступает с комедийными номерами, играет в футбол за команду звезд, воспитывает двух дочерей и внучку, алтарничает в подмосковном храме.

Гия признался, что новости о событиях в Грузии его очень огорчают. Огорчает и то, что артисты начинают смешивать свое творчество с политикой, как это делает певица Нино Катамадзе.

— Я далек от политики и даже не хочу говорить на эту тему. Я – за мир, за дружбу. И мои друзья в Грузии любят Россию, у меня нет знакомых, от кого я бы слышал что-то плохое.

Я давно живу здесь и редко бываю на родине. Но я очень переживаю, что между Россией и Грузией, двумя православными государствами появляются какие-то конфликты. Я считаю, что мы должны быть вместе, должны быть едины. И в дружбе, и в любви. Когда происходят такие вещи, ссоры, мне это очень неприятно, — рассказал нам лидер «Экс-ББ».

К сожалению, не все так стремятся к миру, как Гия. В настоящее время страницу Нино Катамадзе в Facebook штурмуют сотни пользователей социальной сети как с российской, так и с грузинской стороны. Кто-то поддерживает ее, кто-то даже оскорбляет. Истинные поклонники утешают артистку, говоря, что послушать ее они могут приехать и в Тбилиси.

Между тем Crocus City Hall пока не делал никаких заявлений относительно отмены концерта популярной грузинской исполнительницы. Портал Teleprogramma.pro продолжает следить за развитием событий и надеется на восстановление дружбы между народами наших стран.