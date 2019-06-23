Валерий Меладзе прокомментировал беспорядки в Грузии

Сегодня, 23 июня, Валерий Меладзе отмечает день рождения – ему исполнилось 54 года. Однако устраивать грандиозную вечеринку он не собирается. Одна из причин – события на родине певца, в Грузии. Он и его брат Константин родом из города Батуми, поэтому не прокомментировать их Валерий попросту не мог.

больше по теме Опасная поездка: Топурия с дочерью вовремя успели вернуться из Грузии Исполнительница приехала в страну буквально за несколько дней до волнений в Тбилиси.

«В день моего рождения я желаю всем любви, Мира и благоразумия! Я не устраиваю бурных празднований в свой д/р. Тем более на фоне событий в Грузии. Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день…Всё пройдёт, пройдёт и это… но и жизнь проходит» — написал Меладзе в своем блоге.

Фотографию для иллюстрации поста Валерий выбрал соответствующую – на снимке на нем элемент национального грузинского костюма.

Напомним, в последние дни в Тбилиси происходят массовые беспорядки. Из-за сложившейся ситуации Владимир Путин запретил авиаперевозки в Грузию. Указ вступает в силу 8 июля.