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Валерий Меладзе прокомментировал беспорядки в Грузии

Эти события в Тбилиси начались в канун дня рождения исполнителя.

Валерий Меладзе прокомментировал беспорядки в Грузии
Валерий Меладзе Фото: globallookpress.com

Сегодня, 23 июня, Валерий Меладзе отмечает день рождения – ему исполнилось 54 года. Однако устраивать грандиозную вечеринку он не собирается. Одна из причин – события на родине певца, в Грузии. Он и его брат Константин родом из города Батуми, поэтому не прокомментировать их Валерий попросту не мог.

«В день моего рождения я желаю всем любви, Мира и благоразумия! Я не устраиваю бурных празднований в свой д/р. Тем более на фоне событий в Грузии. Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день…Всё пройдёт, пройдёт и это… но и жизнь проходит» — написал Меладзе в своем блоге.

Фотографию для иллюстрации поста Валерий выбрал соответствующую – на снимке на нем элемент национального грузинского костюма.

Напомним, в последние дни в Тбилиси происходят массовые беспорядки. Из-за сложившейся ситуации Владимир Путин запретил авиаперевозки в Грузию. Указ вступает в силу 8 июля.

 

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Тэги:

Беспорядки в ГрузииВалерий МеладзеГрузиядень рождения

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Валерий Меладзе прокомментировал беспорядки в Грузии
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