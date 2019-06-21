Звезда «Игры престолов» выбрала мужа по заветам отца

Звезда «Игры престолов» и «Людей Икс» Софи Тернер в прошлом месяце тайно обручилась со своим избранником — музыкантом Джо Джонасом. После этого две звезды решили сыграть еще одну свадьбу, на этот раз со всеми полагающимися атрибутами — гостями, тортом, музыкантами и фотографами.

Стоит отметить, что знаменитости всего 23 года, однако ее родители очень рады ее замужеству. Как сообщает Daily Mail, актриса призналась, что отец был особенно обрадован, узнав, кто стал ее избранником.

«Папа был на седьмом небе, когда мы поженились. Ведь он всегда говорил мне: помни, твой муж должен быть музыкантом или игроком в регби», — рассказала Софи.

Тернер с юмором отмечает, что она — всего лишь послушная дочь, следующая советам отца. Она также поделилась, что папа внимательно изучил творчество группы Джонаса и стал их настоящим фанатом.