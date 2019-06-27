Как Алсу пережила конфликт с дочерью на «Голос. Дети»

27 июня – день рождения одной из самых заметных певиц на нашей эстраде, певицы, имя которой в последнее время особенно часто упоминается в связи с ситуацией, возникшей на шоу «Голос. Дети», - Алсу. Победа дочери Алсу была поставлена под сомнение, сама певица считает, что их семью «втянули в какие-то игры» и просит оставить их в покое.

До недавнего времени Алсу можно было назвать, пожалуй, чуть ли не самой положительной «звездой» отечественного шоу-бизнеса. Девушка, родившаяся в Татарстане, получила строгое воспитание в восточных традициях. Такие же принципы воспитания певица применяет в собственной семье.

Муж-банкир и трое детей

Выйдя в 2006 году замуж за бизнесмена Яна Абрамова, сына председателя банка «Местный кредит», Алсу сразу настроилась на большую семью, — ведь именно таковы традиции мусульман.

Так и получилось. В том же году в одной из клиник Лос-Анджелеса родилась старшая дочь Алсу и Яна – Сафина. Не прошло и двух лет, как у Сафины появилась сестричка – Микелла. Вторую дочь певица родила в Тель-Авиве. А в августе 2016 года семья пополнилась наследником – сыном Рафаэлем.

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Вместе с воспитанием детей Алсу все эти годы успевала заниматься и творчеством. Ее музыкальную карьеру можно назвать суперуспешной: она выступает на концертах, участвует в фестивалях, записывает новые песни. К 20-летию творческой деятельности Алсу была удостоена звания «Заслуженная артистка Российской Федерации».

«Медвежья услуга» от друзей из шоу-бизнеса

Разумеется, за эти годы Алсу стала «своей» в мире шоу-бизнеса. Она дружит со звездами первой величины, людьми, лица которых не сходят с экранов ТВ. Казалось бы, такая популярность может принести только положительные плоды – такие же положительные, как образ Алсу, сформировавшийся у зрителей.

Однако получилось так, что музыкальная «тусовка» оказала Алсу и ее семье медвежью услугу. В апреле этого года в финале конкурса «Голос. Дети» победила дочь Алсу – Микелла Абрамова. За нее проголосовало 56,5% зрителей, причем, Микелла выходила вперед с фантастическим отрывом от других претендентов на главный приз.

Такой результат насторожил организаторов конкурса. Решено было провести расследование – возникло подозрение в нечестности. Однако выяснилось, что формально дочь Алсу и правда набрала больше всех голосов, но каким путем? За девочку из богатой и знаменитой семьи всеми способами агитировали такие звезды, как Филипп Киркоров, Алексей Чумаков, Зара, Ольга Бузова и другие.

А кто голосовал за Ержана Максима, который приехал из казахстанской глубинки? Или за других участников «из народа»? Либо их родные и друзья, либо те зрители, которым действительно очень понравилось выступление. Понятно же – цифры получаются несопоставимые.

За Микеллу агитировал весь шоу-бизнес нашей страны. Только у Бузовой, например, в Инстаграме 15 миллионов подписчиков. А Чумаков даже опубликовал четкую инструкцию, как надо действовать, чтобы поддержать Микеллу Абрамову.

Так что никакого «взлома системы» — все было чисто. Но несправедливо по отношению к остальным участникам, не имеющим такой «армии» за спиной.

Микелла могла вообще покинуть проект

Впрочем, несправедливости начались еще раньше. Микелла могла на одном из этапов «вылететь» из проекта. Собственно, так и произошло. Организаторы тут же устроили дополнительный раунд – чтобы у вылетевших появился второй шанс. И Микелла вернулась в «Голос. Дети». Надо сказать, изначально формат конкурса никаких дополнительных раундов и «вторых шансов» не предполагал. Правила изменялись «на ходу».

Под прессингом общественного мнения

После разразившегося скандала семья Алсу оказалась объектом жесткого прессинга – и со стороны простых зрителей, и со стороны многих знаменитостей. Надо думать, выдержать подобный прессинг бывает нелегко даже закаленным «бойцам», — а что же говорить о 10-летней девочке? Понятно, что на некоторое время Алсу, Микелла и остальные члены их семьи ушли в тень, чтобы избежать «обстрела» оскорблениями и обвинениями.

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Лишь недавно Алсу высказала свое мнение относительно происшедшего. В своем интервью каналу «Дождь» певица пояснила: их семью и других участников шоу «втянули в какие-то игры». На странице Алсу в соцсети появилась горькая фраза, адресованная затравившим ее и ее дочь подписчикам: «Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы люди, как гиены». Позднее певица удалила эмоциональный комментарий, но успела получить за него очередной поток негатива.

Хорошая девочка Микелла

В этой ситуации, как справедливо отметила ведущая «Голос. Дети» Аглая Шиловская, больше всех жаль именно победительницу – девочку Микеллу, которая направила полученный в качестве приза миллион рублей на благотворительность. По словам Шиловской, «она хорошая девочка и неплохо поет. Я в десять лет так не пела».

Остается только восхититься твердостью духа десятилетней Микеллы, которая и не думает отступать после неприятного происшествия. Надо признать: талант у Микеллы есть. И еще в прошлом году девочку засыпали комплиментами, услышав первую написанную Микеллой песню, которую она исполнила невероятно трогательно. Пользователи сети хвалили ее голос и манеру исполнения. А стоило случиться инциденту – ребенка буквально затравили, называя бездарностью.

Радует, что Микелла не отступила перед первыми трудностями. Она по-прежнему мечтает стать певицей, «как мама», хочет когда-нибудь спеть вместе с Алексеем Чумаковым и Полиной Гагариной. Ни завистники, ни неприятели не помешают Микелле. Мы искренне надеемся, что благодаря своему таланту и трудолюбию, Микелла обязательно добьется всего, о чем мечтает, и ее родные будут еще больше ею гордиться.

Мы поздравляем с днем рождения маму Микеллы, певицу Алсу, и желаем стойкости и сил, чтобы преодолеть все препятствия на жизненном пути.