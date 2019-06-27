Звездные истории Как Алсу пережила конфликт с дочерью на «Голос. Дети»
Звездные истории

Как Алсу пережила конфликт с дочерью на «Голос. Дети»

Ольга Моисеева

27 июня – день рождения одной из самых заметных певиц на нашей эстраде, певицы, имя которой в последнее время особенно часто упоминается в связи с ситуацией, возникшей на шоу «Голос. Дети», - Алсу. Победа дочери Алсу была поставлена под сомнение, сама певица считает, что их семью «втянули в какие-то игры» и просит оставить их в покое. 

До недавнего времени Алсу можно было назвать, пожалуй, чуть ли не самой положительной «звездой» отечественного шоу-бизнеса. Девушка, родившаяся в Татарстане, получила строгое воспитание в восточных традициях. Такие же принципы воспитания певица применяет в собственной семье. 

Муж-банкир и трое детей 

Певица Алсу с детьми. Фото
Певица Алсу с детьми. Фото: Globallookpress

Выйдя в 2006 году замуж за бизнесмена Яна Абрамова, сына председателя банка «Местный кредит», Алсу сразу настроилась на большую семью, — ведь именно таковы традиции мусульман.  

Так и получилось. В том же году в одной из клиник Лос-Анджелеса родилась старшая дочь Алсу и Яна  Сафина. Не прошло и двух лет, как у Сафины появилась сестричка – Микелла. Вторую дочь певица родила в Тель-Авиве. А в августе 2016 года семья пополнилась наследником – сыном Рафаэлем. 

Вместе с воспитанием детей Алсу все эти годы успевала заниматься и творчеством. Ее музыкальную карьеру можно назвать суперуспешной: она выступает на концертах, участвует в фестивалях, записывает новые песни. К 20-летию творческой деятельности Алсу была удостоена звания «Заслуженная артистка Российской Федерации». 

«Медвежья услуга» от друзей из шоу-бизнеса 

Певица Алсу со звездами шоу-бизнеса. Фото
Певица Алсу со звездами шоу-бизнеса. Фото: Globallookpress

Разумеется, за эти годы Алсу стала «своей» в мире шоу-бизнеса. Она дружит со звездами первой величины, людьми, лица которых не сходят с экранов ТВ. Казалось бы, такая популярность может принести только положительные плоды – такие же положительные, как образ Алсу, сформировавшийся у зрителей. 

Однако получилось так, что музыкальная «тусовка» оказала Алсу и ее семье медвежью услугу. В апреле этого года в финале конкурса «Голос. Дети» победила дочь Алсу – Микелла Абрамова. За нее проголосовало 56,5% зрителей, причем, Микелла выходила вперед с фантастическим отрывом от других претендентов на главный приз. 

Такой результат насторожил организаторов конкурса. Решено было провести расследование – возникло подозрение в нечестности. Однако выяснилось, что формально дочь Алсу и правда набрала больше всех голосов, но каким путем? За девочку из богатой и знаменитой семьи всеми способами агитировали такие звезды, как Филипп Киркоров, Алексей Чумаков, ЗараОльга Бузова и другие.  

А кто голосовал за Ержана Максима, который приехал из казахстанской глубинки? Или за других участников «из народа»? Либо их родные и друзья, либо те зрители, которым действительно очень понравилось выступление. Понятно же – цифры получаются несопоставимые.  

За Микеллу агитировал весь шоу-бизнес нашей страны. Только у Бузовой, например, в Инстаграме 15 миллионов подписчиков. А Чумаков даже опубликовал четкую инструкцию, как надо действовать, чтобы поддержать Микеллу Абрамову. 

Так что никакого «взлома системы» — все было чисто. Но несправедливо по отношению к остальным участникам, не имеющим такой «армии» за спиной. 

Микелла могла вообще покинуть проект 

Певица Алсу с дочкой Микеллой. Фото
Певица Алсу с дочкой Микеллой. Фото: Инстаграм

Впрочем, несправедливости начались еще раньше. Микелла могла на одном из этапов «вылететь» из проекта. Собственно, так и произошло. Организаторы тут же устроили дополнительный раунд – чтобы у вылетевших появился второй шанс. И Микелла вернулась в «Голос. Дети». Надо сказать, изначально формат конкурса никаких дополнительных раундов и «вторых шансов» не предполагал. Правила изменялись «на ходу». 

Под прессингом общественного мнения 

После разразившегося скандала семья Алсу оказалась объектом жесткого прессинга – и со стороны простых зрителей, и со стороны многих знаменитостей. Надо думать, выдержать подобный прессинг бывает нелегко даже закаленным «бойцам», — а что же говорить о 10-летней девочке? Понятно, что на некоторое время Алсу, Микелла и остальные члены их семьи ушли в тень, чтобы избежать «обстрела» оскорблениями и обвинениями.

 

Лишь недавно Алсу высказала свое мнение относительно происшедшего. В своем интервью каналу «Дождь» певица пояснила: их семью и других участников шоу «втянули в какие-то игры». На странице Алсу в соцсети появилась горькая фраза, адресованная затравившим ее и ее дочь подписчикам: «Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы люди, как гиены». Позднее певица удалила эмоциональный комментарий, но успела получить за него очередной поток негатива. 

Хорошая девочка Микелла

Микелла Абрамова. Фото
Микелла Абрамова. Фото: Инстаграм

В этой ситуации, как справедливо отметила ведущая «Голос. Дети» Аглая Шиловская, больше всех жаль именно победительницу – девочку Микеллу, которая направила полученный в качестве приза миллион рублей на благотворительность. По словам Шиловской, «она хорошая девочка и неплохо поет. Я в десять лет так не пела». 

Остается только восхититься твердостью духа десятилетней Микеллы, которая и не думает отступать после неприятного происшествия. Надо признать: талант у Микеллы есть. И еще в прошлом году девочку засыпали комплиментами, услышав первую написанную Микеллой песню, которую она исполнила невероятно трогательно. Пользователи сети хвалили ее голос и манеру исполнения. А стоило случиться инциденту – ребенка буквально затравили, называя бездарностью.

Радует, что Микелла не отступила перед первыми трудностями. Она по-прежнему мечтает стать певицей, «как мама», хочет когда-нибудь спеть вместе с Алексеем Чумаковым и Полиной Гагариной. Ни завистники, ни неприятели не помешают Микелле. Мы искренне надеемся, что благодаря своему таланту и трудолюбию, Микелла обязательно добьется всего, о чем мечтает, и ее родные будут еще больше ею гордиться. 

Мы поздравляем с днем рождения маму Микеллы, певицу Алсу, и желаем стойкости и сил, чтобы преодолеть все препятствия на жизненном пути. 

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Как Алсу пережила конфликт с дочерью на «Голос. Дети»
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