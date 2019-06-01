Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Сегодня, 1 июня, стало известно, как дочь певицы Алсу Микелла Абрамова распорядилась выигрышем в шоу «Голос. Дети». Речь идет об одном миллионе рублей.

По информации ТАСС, она передала деньги фонду имени Анжелы Вавиловой, что располагается в республике Татарстан и помогает детям с тяжелыми заболеваниями. О решении Микеллы Абрамовой общественности рассказал председатель правления фонда Владимир Вавилов на благотворительном концерте в честь Дня зашиты детей «Алсу Дети», который состоялся в поддержку организации.

По словам Вавилова, Микелла через несколько дней после победы на конкурсе подписала договор и передала средства фонду.

«Она сказала: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток», — вспоминает тот момент председатель правления организации.

Певица Алсу обещала сегодня прокомментировать ситуацию, которая сложилась вокруг шоу «Голос. Дети». По ее словам, участников конкурса втянули в игры взрослых. Напомним, шоу завершилось в конце апреля. Тогда по итогам голосования победу одержала дочь Алсу Микелла Абрамова.

Позже провели расследование, чтобы проверить итоги шоу. Оно показало, что во время голосования произошел вброс в пользу Микеллы. Тогда финал решили провести второй раз, где победителями стали все девять конкурсантов.