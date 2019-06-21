Ведущая «Нежного редактора» обсудила с Тодоренко личную жизнь

Около двух лет выходит YouTube-шоу «Нежный редактор». Его создала Татьяна Мингалимова, которая в свое время работала с блогером Юрием Дудем. 24-летняя девушка стала очень популярна, так как берет интервью у известных людей, задавая им личные вопросы. О себе журналистка рассказывает редко, но на днях она стала героиней передачи «Пятница с Региной» и ответила на все вопросы Регины Тодоренко.

Мингалимова призналась, что планирует поменять формат своего шоу или вовсе закрыть со временем, так как считает, что он стал скучным. Недавно она начала вести еще один проект «Новый формат», где обсуждает интимные темы. Девушка в одном из выпусков заявила, что чувствует себя фригидной женщиной, так как не получает удовольствие от близости с мужчиной. Примечательно, что уже около шести лет она счастлива со своим мужем Артемом. «Я ему рассказала, что ни разу не испытывала оргазма осенью прошлого года», — поделилась Татьяна. Она отметила, что сама себе боялась в этом признаться.

«Я просто поняла, что надо сходить в секс-шоп, узнать что там, как там. Почитать книгу. По факту, нужно просто собой заниматься, не стесняться. Как написано в одной книге, нужно вообще рассмотреть что у вас там. Многие женщины реально стесняются, что у них там», — поделилась девушка. Она отметила, что достигла своей цели и смогла получить удовольствие от секса с мужем.

«Не без Теминой помощи, не без моей помощи. Это реально работа», — подчеркнула Мингалимова.

В беседе с Тодоренко девушка призналась, что никогда не понимала смысла свадьбы, поэтому со своим возлюбленным устроила церемонию в Лас-Вегасе. Пока журналистка не горит желанием заводить детей. Она надеется, что со временем ее позиция относительной этой темы изменится. Татьяна уже почти год ходит к психологу, с которым разбирает некоторые моменты из жизни. По словам знаменитости, у нее почти не было счастливого детства: ее отца убили, а мама много работала, чтобы содержать семью.