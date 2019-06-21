Регина Тодоренко призналась, что любит и ненавидит своего мужа

Поклонникам певца Влада Топалова и ведущей Регины Тодоренко роман звезд, свадьба и рождение ребенка кажется скоропалительными. Ведь общественность об отношениях звезд узнала только летом прошлого года. Вернее, именно тогда влюбленные перестали отмалчиваться, отнекиваться и уходить от вопроса о предполагаемом романе.

больше по теме Регина Тодоренко не против статуса многодетной матери Телеведущая призналась, что получает большое удовольствие от рутинных обязанностей родительницы.

Регина и Влад познакомились во время участия в спектакле «Заложи жену в ломбард», где звезды играли мужа и жену. И вот постановка оказалась пророческой. Сегодня супруги счастливые родители, успешные профессионалы. Кроме того, отношения Влада и Регины не притупились и рутина с бытом любовь не заела.

Такой вывод можно сделать, глядя на очередной пост ведущей в социальной сети Instagram. В публикации Регина призналась, что любит и ненавидит своего мужа одновременно. При этом любящая жена сопроводила подпись хэштегами «высокие отношения» и «семейные будни».

«Боже, правда, говорят: нужно найти своего человека! Вы даже похожи друг на друга. Счастья Вам», — желает одна из подписчиц.

Оставил свой комментарий под постом и приятель Влада Топалова Сергей Лазарев: «Оооо! Знакомо, скорпиоша в деле?».