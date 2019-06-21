НОВОСТИ

Регина Тодоренко призналась, что любит и ненавидит своего мужа

Свой пост ведущая сопроводила хэштегами «высокие отношения» и «семейные будни».

Регина Тодоренко призналась, что любит и ненавидит своего мужа
Регина Тодорнко поделилась снимком с Владом Топаловым. Фото

Поклонникам певца Влада Топалова и ведущей Регины Тодоренко роман звезд, свадьба и рождение ребенка кажется скоропалительными. Ведь общественность об отношениях звезд узнала только летом прошлого года. Вернее, именно тогда влюбленные перестали отмалчиваться, отнекиваться и уходить от вопроса о предполагаемом романе.

Регина и Влад познакомились во время участия в спектакле «Заложи жену в ломбард», где звезды играли мужа и жену. И вот постановка оказалась пророческой. Сегодня супруги счастливые родители, успешные профессионалы. Кроме того, отношения Влада и Регины не притупились и рутина с бытом любовь не заела.

Такой вывод можно сделать, глядя на очередной пост ведущей в социальной сети Instagram. В публикации Регина призналась, что любит и ненавидит своего мужа одновременно. При этом любящая жена сопроводила подпись хэштегами «высокие отношения» и «семейные будни».

«Боже, правда, говорят: нужно найти своего человека! Вы даже похожи друг на друга. Счастья Вам», — желает одна из подписчиц.

Оставил свой комментарий под постом и приятель Влада Топалова Сергей Лазарев: «Оооо! Знакомо, скорпиоша в деле?».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ведущаязвездная семьяпевецРегина Тодоренко и Влад ТопаловРегина Тодоренко последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Регина Тодоренко призналась, что любит и ненавидит своего мужа
Интересно?
Поделись с друзьями: