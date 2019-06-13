Звездные истории

Доренко незадолго до смерти собирался на мотоцикле в Сибирь

По словам его супруги, тележурналист буквально бредил этой дальней поездкой.

Доренко незадолго до смерти собирался на мотоцикле в Сибирь
Сергейи Доренко собирался на мотоцикле в Сибирь/globallookpress.com

Супруга скончавшегося в мае журналиста Сергея Доренко Юлия в Instagram рассказал любопытные факты. Оказывается, зимой журналист сказал ей, что хочет совершить дальнюю поездку на мотоцикле. Он называл такие места, как Архангельск, Крым, и даже Испания и Африка.

«Этой зимой ему вдруг захотелось поехать на мою родину, в Сибирь. Он звонил своим знакомым мотоциклистам и обсуждал, как ему лучше всё организовать, какой мотоцикл для этого подойдёт. Я перечисляла все минусы этой затеи — небезопасно, долгий утомительный путь, плохие дороги, комары, в конце концов… Сергей говорил: «Да, ты права», но через неделю снова возвращался к планированию поездки. На самом деле не так важно, куда именно он хотел отправиться на своем «Триумфе», главное, что он не мог не мечтать об этом», — заявила Юлия Доренко.

Как заметила вдова журналиста, мотоциклы всегда были его страстью. Не проходило дня, чтобы он не заводил с женой разговоры о «железном друге».

Особенно счастлив был Доренко во время открытия мотосезона. Тележурналист боялся разбудить близких, поэтому по утрам отгонял мотоцикл подальше от дома.

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Сергей ДоренкоСибирьЮлия Доренко
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Доренко незадолго до смерти собирался на мотоцикле в Сибирь
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