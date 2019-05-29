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«Врачам он не доверял»: вдова Сергея Доренко рассказала о смертельной болезни журналиста

Юлия заметила, что главному редактору радио «Говорит Москва» не подходил тот образ жизни, который ему рекомендовали медики.

«Врачам он не доверял»: вдова Сергея Доренко рассказала о смертельной болезни журналиста
Сергей Доренко. фото: globallookpress

Вдова Сергея Доренко решила в Instagram ответить на самый популярный вопрос о смерти супруга: «Почему он не относился серьезно к болезни?». Юлия рассказала подписчикам, что журналист не любил ходить по больницам и занимался самолечением. На одном из редких приемов Сергей Доренко узнал, что страдает от аневризмы. По его догадкам тогда, болезнь появилась после его давних занятий дайвингом.

«Врачам он не доверял. У нас были бесконечные споры об этом. Я его записывала на прием, Сергей отменял визит. Говорил мне: «Не ходи к ним, они тебя залечат», — написала Юлия Доренко.

Главный редактор радио «Говорит Москва» не стал менять образ жизни. Сергей Доренко сам искал способы, как сохранить здоровье. Отказаться от алкоголя, сидеть на диете, не ездить на мотоцикле и меньше работать означало для журналиста, как говорит Юлия, настоящую смерть.

Вдова поделилась интимным ощущением, что на самом деле Сергей Доренко жив. Ей часто кажется, что супруг однажды просто вернется в дом, а она расскажет, сколько шуму тот навел своим отсутствием. Юлия вспомнила, что Сергей часто повторял ей: «Смерть — это то, что всегда случается не с тобой. Поэтому не стоит о ней беспокоиться».

Напомним, известный журналист погиб 9 мая. Доренко разбился на мотоцикле из-за случившегося разрыва аорты. Похороны пришлось перенести по причине подозрений дочерей Сергея в отравлении отца, но эти домыслы не подтвердились.

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Тэги:

борьба с болезньюСергей ДоренкоСергей Доренко причина смерти
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«Врачам он не доверял»: вдова Сергея Доренко рассказала о смертельной болезни журналиста
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