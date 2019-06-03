Бари Алибасов поссорился с единственным сыном из-за невестки

Продюсер Бари Алибасов в Instagram принес извинения своему единственному сыну. На днях он стал одним из героев программы «Звезды сошлись». Во время эфира продюсер неожиданно поддержал бывшую жену Алибасова-младшего Виолетту Гришину. После этого в семье наступил разлад.

«Сынок, прости меня, я был не прав. На передаче «Звезды сошлись» редакторы настойчиво просили меня поддержать твою бывшую жену. Я ляпнул, что ты редко навещаешь меня, и это была откровенная ложь, потому что ты как минимум три раза в неделю приходишь ко мне, чтобы помочь по дому или разгрести наши аккаунты в Интернете. Прости», — заявил Бари Алибасов.

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Во время эфира Виолетта Гришина призналась, что Бари-младший не интересуется ни ею, ни их общей дочерью, которой вот-вот исполнится шесть месяцев. Сейчас Бари Алибасов-младший трудится бизнес-тренером в Москве. Виолетта с ребенком живет в Калининграде. К себе в столицу сын создателя группы «На-На» их так и не перевез. Сын Алибасова даже не пришел на выписку ребенка из роддома.

Во время эфира Виолетта рассказала, что они с мужем не сошлись характерами. По ее словам, мужчина возомнил себя богом. Материальной помощи отец ребенка ей не оказывает. Женщина намерена подать на алименты.