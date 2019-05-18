«Мы в шоке»: Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе группы «На-На»

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в Instagram сообщил, что умерла Людмила Николаева. На протяжении тридцати лет эта женщина сотрудничала с группой «На-На» и была ее пресс-атташе.

«В веселом и бодром настроении она ещё неделю назад поехала в Ялту. И вдруг её вчера вечером не стало. Я и вся группа «На-На» приносим соболезнования родным. Мы в шоке», — заявил легендарный продюсер.

Отметим, что Людмила Николаева сотрудничала с группой практически с самого первого дня музыкального коллектива. «На-На» была основана в 1989 году Бари Алибасовым. Расцвет команды пришелся на первую половину девяностых годов. После выхода хита «Фаина» музыканты были нарасхват у фанаток. Группа ездила с гастролями по всей стране и собирала полные залы своих поклонников. Песня «Фаина» на протяжении трех лет не покидала различные хит-парады.

Коллектив — неоднократный победитель премии «Овация». Из первого состава группы по-прежнему в строю Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Добавим, что в 2017 году группа «На-На» после долгого перерыва появилась в телеэфирах с песней «Зинаида». Автором текста является известный поэт Михаил Гуцериев, который написал песни для огромного количества российских звезд шоу-бизнеса.