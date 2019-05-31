МакSим рассказала Довлатовой об общении дочерей с отцами

Певица МакSим стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Она рассказала о своих дочерях. Исполнительница воспитывает Александру, которой сейчас десять лет, и четырехлетнюю Марию. Дети были рождены от разных мужчин. Ни с одним из возлюбленных певица уже не живет.

«Дети, конечно, моя главная победа. Дочери очень быстро растут. Вы бы посмотрели, как они манипулируют мальчиками, с которыми общаются. Этому стоило бы поучиться. Я еще в своем детстве знала, что если когда-нибудь у меня родится дочь, то я обязательно назову ее Сашей. Вторую дочь назвали Машей в честь папиной бабушки», — сказала исполнительница.

Отметим, что про личную жизнь певица распространяться не любит. Она признается, что порой ее очень губят эмоции. «Мне вообще не идет кричать с моим-то голоском. Это я давно усвоила. Но если меня кто-то обидит, то я могу ответить коротко и колко. Прямолинейность меня губит. В творчестве все-таки люди должны быть более гибкими. Это в бизнесе все нужно говорить четко», — отметила певица.

Исполнительница заметила, что не запрещает отцам своих дочерей общаться с детьми. «Я вменяемый человек и общению не мешаю», — сказала она. Отметим, что в 2008 году певица на острове Бали вышла замуж за звукорежиссёра Алексея Луговцова, от которого родила старшую дочь. В 2011 году они развелись. Вторую дочь певица родила в 2014 году от бизнесмена Антона Петрова. Через год пара рассталась.