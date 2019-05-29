«Мы оба вспыльчивые»: Денис Никифоров объяснил причины расставания с певицей МакSим

По словам актера, если бы исполнительница родила от него ребенка, то он рос бы без отца.

Популярный актер Денис Никифоров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своих отношениях с певицей МакSим. Мало кто знает, что у них был бурный роман. Познакомились они много лет назад на съемках ее клипа. В нем есть фрагмент, где актер записывает телефон девушки. Как заявил Никифоров, именно так они и познакомились в жизни.

«Это были стремительные, яркие отношения. Мы были очень талантливыми, но вместе вряд ли бы смогли ужиться под одной крышей. Мы оба очень вспыльчивые люди. Даже вместе совершили два прыжка с парашютом. Как-то я обронил очень обидную для нее фразу. Сказал, что мне не нравится попса, в которой она крутится. Я ведь люблю рок-музыку. Эта фраза запала ей в душу и оставила червоточинку. Думаю, если бы она родила, то ребенок рос без отца», — сказал актер.

Кроме того, актер во время беседы с Борисом Корчевниковым привел знаменитую фразу из кинофильма «Москва слезам не верит», которую произнес герой Алексея Баталова: «Ну я уж зарабатываю побольше вашей мамы». Никифоров признался, что его тогда задевало, что заработки возлюбленной были выше. Впрочем, он уверен, что и сейчас ничего не изменилось.

Позже в одном из интервью певица назвала четырех самых главных мужчин в ее жизни. Среди них был и Денис Никифоров. Позже, уже после расставания, певица посвятила бывшему возлюбленному песню, которая стала хитом – «Научусь летать».