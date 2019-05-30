Невестка Пугачевой оценила новое фото Галкина с 5-летними Гарри и Лизой

Ведущий программы «Лучше всех!» Максим Галкин опубликовал на страничке в Instagram свежее фото с 5-летними двойняшками Гарри и Лизой. На снимке шоумен запечатлен в простой белой футболке с принтом и бежевых шортах. Судя по снимку, маленький сын телеведущего немного обгоняет по росту свою сестренку. Несмотря на плотный рабочий график, Максим Галкин находит время на отпрысков. По вечерам они вместе смотрят мультики перед сном, участвуют в занимательных играх, читают книжки и собирают конструктор.

Свежее фото Максима Галкина оценила и невестка Аллы Пугачевой — модель Алена Краснова. Всего за восемь часов снимок телеведущего с двойняшками Лизой и Гарри набрал порядка 146 тысяч отметок «Нравится». Семейный кадр не оставили без внимания композитор и певец Игорь Николаев, Филипп Киркоров и Эмма Малинина.

Напомним, что Алена Краснова вышла замуж за старшего сына Кристины Орбакайте — музыканта Никиты Преснякова почти два года назад. У пары пока нет детей. Девушка легко нашла общий язык с другими челнами семьи Примадонны. С Максимом Галкиным они обмениваются взаимными «лайками» в Instagram. Алена не смогла пропустить и юбилейный концерт Аллы Борисовны в Кремлевском дворце. Модель вела трансляцию в Stories, делясь впечатлениями от выступления Пугачевой.