Звездные истории

Невестка Пугачевой оценила новое фото Галкина с 5-летними Гарри и Лизой

Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале опубликовал в Instagram свежий снимок с отпрысками Аллы Борисовны.

Невестка Пугачевой оценила новое фото Галкина с 5-летними Гарри и Лизой
Максим Галкин и Алла Пугачев воспитывают двоих малышей (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Ведущий программы «Лучше всех!» Максим Галкин опубликовал на страничке в Instagram свежее фото с 5-летними двойняшками Гарри и Лизой. На снимке шоумен запечатлен в простой белой футболке с принтом и бежевых шортах. Судя по снимку, маленький сын телеведущего немного обгоняет по росту свою сестренку. Несмотря на плотный рабочий график, Максим Галкин находит время на отпрысков. По вечерам они вместе смотрят мультики перед сном, участвуют в занимательных играх, читают книжки и собирают конструктор.

Максим Галкин
Максим Галкин с двойняшками Гарри и Лизой (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)
Алена Краснова оценила фото Максима Галкина с детьми
Алена Краснова не оставила без внимания свежий снимок Максима Галкина с детьми (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Свежее фото Максима Галкина оценила и невестка Аллы Пугачевой — модель Алена Краснова. Всего за восемь часов снимок телеведущего с двойняшками Лизой и Гарри набрал порядка 146 тысяч отметок «Нравится». Семейный кадр не оставили без внимания композитор и певец Игорь Николаев, Филипп Киркоров и Эмма Малинина.

Напомним, что Алена Краснова вышла замуж за старшего сына Кристины Орбакайте — музыканта Никиты Преснякова почти два года назад. У пары пока нет детей. Девушка легко нашла общий язык с другими челнами семьи Примадонны. С Максимом Галкиным они обмениваются взаимными «лайками» в Instagram. Алена не смогла пропустить и юбилейный концерт Аллы Борисовны в Кремлевском дворце. Модель вела трансляцию в Stories, делясь впечатлениями от выступления Пугачевой.

Вам может быть интересно:

Самбурская в Instagram отреагировала на сравнение с «базарной бабой» Счастливая мама: Орбакайте поделилась любимым снимком с 21-летним сыном Дени Байсаровым Виктория Боня познакомилась в Каннах со звездой «Великолепного века» Мерьем Узерли

Тэги:

Алена КрасноваАлла ПугачеваМаксим ГалкинНикита Пресняков
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Невестка Пугачевой оценила новое фото Галкина с 5-летними Гарри и Лизой
Интересно?
Поделись с друзьями: