«Фантастический отец»: Галкин помог 5-летнему сыну собрать конструктор

Супруг Примадонны старается как можно больше времени уделять детям.

42-летний Максим Галкин находит время не только на воспитание детей и посещение светских мероприятий, он также ведет сразу несколько программ на Первом канале, среди которых шоу «Лучше всех!» и «Сегодня вечером» с Юлией Меньшовой. Но семья, конечно, на первом месте. В Stories телеведущий опубликовал свежие кадры, показав, как вместе с 5-летним сыном Гарри они собирают конструктор. Максим подбирал для мальчика нужные детали.

Ранее Галкин запечатлел дочку Лизу за просмотром мультиков. Перед сном родители позволяют девочке посмотреть телевизор. Сам Максим, несмотря на плотный рабочий график, делает все для того, чтобы дети не чувствовали его отсутствия.

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К слову, супруг Валерии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, считает Максима Галкина образцовым отцом. Избранник певицы не скрывает, что уже давно следит за соцсетями шоумена, подмечая то, как телеведущий умело справляется со своими малышами, придумывая для них различные игры.

«Он просто фантастический отец», — приводит «Собеседник» слова Иосифа Пригожина.

Ни для кого не секрет, что Максим Галкин сумел подружиться и со старшей дочерью Пугачевой, певицей Кристиной Орбакайте.