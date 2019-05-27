НОВОСТИ

«Фантастический отец»: Галкин помог 5-летнему сыну собрать конструктор

Супруг Примадонны старается как можно больше времени уделять детям.

«Фантастический отец»: Галкин помог 5-летнему сыну собрать конструктор
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

42-летний Максим Галкин находит время не только на воспитание детей и посещение светских мероприятий, он также ведет сразу несколько программ на Первом канале, среди которых шоу «Лучше всех!» и «Сегодня вечером» с Юлией Меньшовой. Но семья, конечно, на первом месте. В Stories телеведущий опубликовал свежие кадры, показав, как вместе с 5-летним сыном Гарри они собирают конструктор. Максим подбирал для мальчика нужные детали.

Ранее Галкин запечатлел дочку Лизу за просмотром мультиков. Перед сном родители позволяют девочке посмотреть телевизор. Сам Максим, несмотря на плотный рабочий график, делает все для того, чтобы дети не чувствовали его отсутствия.

Максим Галкин
Галкин вместе с сыном собрал конструктор (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)
Сын Максима Галкина
Супруг Примадонны любит проводить время с детьми (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

К слову, супруг Валерии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин,  считает Максима Галкина образцовым отцом. Избранник певицы не скрывает, что уже давно следит за соцсетями шоумена, подмечая то, как телеведущий умело справляется со своими малышами, придумывая для них различные игры.

«Он просто фантастический отец», — приводит «Собеседник» слова Иосифа Пригожина.

Ни для кого не секрет, что Максим Галкин сумел подружиться и со старшей дочерью Пугачевой, певицей Кристиной Орбакайте.

Вам может быть интересно:

35-летняя Савельева после родов устроила фотосъемку в спортивном костюме «В пижаме вместо кутюра»: Лопырева поделилась свежим фото с трехмесячным сыном Ведьмочка! Екатерина Климова устроила импровизированную фотосессию на метле

Тэги:

Алла Пугачевазвездные детиЛиза ГалкинаМаксим Галкин
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Фантастический отец»: Галкин помог 5-летнему сыну собрать конструктор
Интересно?
Поделись с друзьями: