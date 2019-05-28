Звездные истории

«До сих пор не поздравили»: дочери Федосеевой-Шукшиной не признают ее брак с Алибасовым

Актриса заявила, что ее детей не было на их свадьбе с продюсером.

«До сих пор не поздравили»: дочери Федосеевой-Шукшиной не признают ее брак с Алибасовым
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина/globallookpress.com

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что ее дочерей не было на их свадьбе с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. Пришли только несколько друзей. Торжество, которое многих удивило, напомним, состоялось осенью прошлого года. Продюсер, которому 71 год и у которого за спиной шесть браков, женился на 80-летней давней подруге, у которой было до этого пять свадеб.

«Дочери до сих пор не поздравили. Не верят в искренность наших чувств. Только внучка Аня, которая продала мою квартиру в Санкт-Петербурге, после свадьбы прислала телеграмму. Причем в тексте было сказано, что она поздравляет почему-то в первую очередь Бари, а только потом уже меня», — сказала Лидия Федосеева-Шукшина.

Актриса заметила, что на самом деле они давно любят друг друга с Бари Алибасовым и сейчас безумно счастливы. Как сказала актриса, у нее было только двое настоящих супругов – это Василий Шукшин и Бари Алибасов.

Звезда также вспомнила, как продюсер позвонил ей осенью и спросил размер колец, которые она носит. «Я подумала, что он хочет сделать мне подарок. Я вообще-то люблю такие подарки, поэтому не возражала. «Я пришла к нему. Он надел мне кольцо. Мне сразу все стало понятно. К этому на самом деле все неизбежно шло последние двадцать лет», — отметила она.

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Тэги:

Бари АлибасовЛидия Федосеева-ШукшинаПрограмма "Судьба человека"
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«До сих пор не поздравили»: дочери Федосеевой-Шукшиной не признают ее брак с Алибасовым
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